Трое пострадавших: ДТП остановило движение в поселке Сутлема

О происшествии в Центр тревоги сообщили в 13:15. По предварительным данным, Honda, направлявшаяся в сторону Хагери, вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем марки Toyota. По данным полиции, в момент аварии в автомобиле Honda находился только водитель. Во втором автомобиле помимо водителя находился еще один пассажир.