Сб, 18.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Трое пострадавших: ДТП остановило движение в поселке Сутлема

rus.postimees.ee
Трое пострадавших: ДТП остановило движение в поселке Сутлема
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Столкновение двух автомобилей в поселке Сутлема, Рапламаа, перекрыло движение на 12-м километре шоссе Тыдва-Хагери.

О происшествии в Центр тревоги сообщили в 13:15. По предварительным данным, Honda, направлявшаяся в сторону Хагери, вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем марки Toyota. По данным полиции, в момент аварии в автомобиле Honda находился только водитель. Во втором автомобиле помимо водителя находился еще один пассажир.

Скорая помощь доставила в больницу 43-летнего водителя Honda, 77-летнего водителя Toyota и его 75-летнюю спутницу.

Ключевые слова
Наверх