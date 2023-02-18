Столкновение двух автомобилей в поселке Сутлема, Рапламаа, перекрыло движение на 12-м километре шоссе Тыдва-Хагери.
Трое пострадавших: ДТП остановило движение в поселке Сутлема
Трое пострадавших: ДТП остановило движение в поселке Сутлема
О происшествии в Центр тревоги сообщили в 13:15. По предварительным данным, Honda, направлявшаяся в сторону Хагери, вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем марки Toyota. По данным полиции, в момент аварии в автомобиле Honda находился только водитель. Во втором автомобиле помимо водителя находился еще один пассажир.
Скорая помощь доставила в больницу 43-летнего водителя Honda, 77-летнего водителя Toyota и его 75-летнюю спутницу.
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