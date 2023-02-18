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Центр по правам человека: предвыборная программа EKRE сводит на нет прогресс в области прав человека

BNS
Центр по правам человека: предвыборная программа EKRE сводит на нет прогресс в области прав человека
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Председатель EKRE Мартин Хельме.
Председатель EKRE Мартин Хельме. Фото: Elmo Riig / Sakala
  • В программе EKRE можно найти девять угроз правам человека
  • У «Отечества» эмоциональная и стигматизирующая меньшинства риторика
  • Центристская партия и Партия правых остаются немногословными и не предлагают никакого пути вперед

Анализ, опубликованный на сайте Центра по правам человека, показывает, что предвыборная программа «Отечества» выделяется насмешкой над меньшинствами, а программа Центристской партии - стагнацией, то реализация предвыборной программы EKRE разрушит достижения в области прав человека последних десятилетий.

Эстонский центр по правам человека пишет на своем сайте, что предвыборные программы Партии правых и Центристской партии не предлагают ничего нового в развитии прав человека в Эстонии, несмотря на то, что обещания Центристской партии включают несколько значимых планов по улучшению жизни людей с особыми потребностями и по привлечению людей, говорящих на других языках, включая беженцев.

«Отечество» и Консервативная народная партия Эстонии, с другой стороны, выбрали направление, которое повернет развитие прав человека в эстонском обществе назад во времени.

Центр по правам человека называет гарантию доступа к юридической помощи для менее обеспеченных слоев населения одним из немногих плюсов EKRE. Кроме этого, приоритетное рассмотрение дел о сексуальных преступлениях против детей также будет способствовать обеспечению прав детей. Однако список угроз правам человека в предвыборной программе EKRE состоит из девяти пунктов.

  • Во-первых, выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин может поставить под угрозу право на жизнь и здоровье.
  • Во-вторых, выплата семейных и других пособий только гражданам Эстонии и ЕС, а также гражданам третьих стран, проживающим в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство, противоречит законодательству ЕС. Это усугубляет неравенство в обществе и может носить дискриминационный характер.
  • В-третьих, полное закрытие границы, прекращение приема беженцев и их произвольное возвращение угрожает праву на жизнь и нарушает запрет на применение пыток.
  • В-четвертых, запрет на продажу земли иностранцами может угрожать праву на собственность - в том числе праву на продажу собственности.
  • В-пятых, отмена Закона о сожительстве ограничивает права однополых семей и поощряет враждебное отношение к геям и лесбиянкам.
  • В-шестых, прекращение финансирования абортов из системы медицинского страхования ограничивает право женщин принимать собственные решения относительно своего тела.
  • В-седьмых, противодействие улучшению регулирования языка вражды подрывает благополучие, безопасность и способность людей отстаивать свои права, а также снижает чувство безопасности в обществе.
  • В-восьмых, сокращение процессуальных сроков судебной системы может осуществляться за счет процессуальных прав, если единственной целью ставится скорость процесса.
  • В-девятых, народные референдумы, результаты которых обязательны для исполнения, могут отрицательно сказаться на правах меньшинств.

Центр по правам человека считает, что предвыборная программа Центристской партии по сравнению с программой на 2019 год очень скудная и носит общий характер по вопросам прав человека. Похвально, что в нем сделан сильный акцент на решении проблем людей с особыми потребностями и включении в общество людей, говорящих на других языках, - в том числе беженцев. Однако конкретных решений проблем с правами человека, на которые уже много лет обращают внимание как национальные, так и международные организации, нет. По мнению Центра по правам человека, Центристская партия не гарантирует прогресса в защите прав человека.

ЛГБТ+ кинофестиваль «Festheart 2022».
ЛГБТ+ кинофестиваль «Festheart 2022». Фото: Marianne Loorents

Правозащитный центр считает недостатком создание большего количества специальных школ для детей с особыми образовательными потребностями, поскольку это может поставить под угрозу продвижение принципа инклюзивного образования и усилить сегрегацию.

Во-вторых, предпочтение местной рабочей силы при создании новых рабочих мест может противоречить принципу равного обращения.

В-третьих, предпочтение перекрестного использования данных влечет за собой риски для защиты данных.

В-четвертых, внесудебное урегулирование споров и жалоб только ради статистических целей может поставить под угрозу право на справедливое судебное разбирательство.

Предвыборная программа «Отечества», хотя и уделяет внимание вопросам жестокого обращения и насилия, но не поддерживает общее развитие прав человека в Эстонии, считает Центр прав человека. Кроме того, в нем содержится ряд реальных угроз, которые могут помешать развитию прав человека или даже отбросить Эстонию в прошлое.

«Препятствование равенству в браке и сомнения в сексуальном воспитании молодежи не гарантируют права эстонского народа и семьи на получение информации и принятие собственных решений о своей жизни», - говорится в комментарии центра.

Центр выделяет пять недостатков.

  • Во-первых, конституционный запрет на однополые браки сильно противоречил бы праву двух людей самостоятельно принимать решения о своей семье. Это поставило бы Эстонию в ряд стран, где права ЛГБТ+ сообщества не соблюдаются.
  • Во-вторых, предвыборная программа включает в себя сексуальное просвещение и эмоциональные заявления по гендерным и семейным вопросам. Такой подход является стигматизирующим и высмеивает права человека гендерных и сексуальных меньшинств.
  • В-третьих, введение в Законе о языке дополнительных требований к эстонскому языку при оказании услуг, в общественных местах и в советах местного самоуправления, при поспешном внедрении, несет в себе риски, исключающие часть общества. Введение языковых требований необходимо с продуманным и разумным переходным периодом.
  • В-четвертых, введение обязанности для граждан России заявлять о своей лояльности ограничивает принцип свободы мысли, лишено содержания и служит популистским целям, поскольку не может контролировать реальные настроения людей.
  • В-пятых, отмена единого права голоса на местных выборах для граждан враждебных стран может ограничить право на свободные выборы. Это также может ограничить возможности для давно живущих жителей иметь право голоса при принятии решений на местном уровне.

Центр по правам человека считает, что программа Правой партии является скудной во всех областях.

«Большинство областей основных прав не затрагиваются, поэтому невозможно оценить, какие ценности отстаивает партия», - пишет центр.

Хотя обещание ускорить рассмотрение дел и отправление правосудия может способствовать улучшению процессуальных прав людей, сокращение продолжительности разбирательств в судебной системе может происходить за счет процессуальных прав, если скорость является единственной целью.

Вторым спорным моментом является то, что принципы защиты данных могут быть нарушены обещанием, что данные будут переданы государству в одном месте и в одно время. По данным Центра, остается неясным, как Правая партия намерена решать требования по защите данных в случае перекрестного использования данных.

По мнению Центра, в области прав человека наиболее содержательные программы у партии «Ээсти 200» и Социал-демократической партии.

Программа «Ээсти 200» дает ряд амбициозных обещаний по продвижению равного обращения, домашнего насилия и представительства женщин, которые, если будут выполнены, станут значительным шагом вперед в развитии прав человека в Эстонии.

Программа соцдемов является хорошим примером того, как можно уважительно относиться к региональному измерению, людям разных возрастов и родных языков, гендерным и сексуальным меньшинствам, ценя при этом долговечность эстонского языка и культуры.

Обе партии поддерживают брачное равноправие, понимают важность ограничения ненависти, развитие цифровых прав и многие другие области, где прогресс способствует созданию Эстонии, уважающей права человека всех людей.

Партия реформ и Партия зеленых также имеют сильные программы, содержащие значимые обещания в области прав человека.

Для Партии реформ это большой шаг вперед по сравнению с их предвыборной программой 2019 года. В частности, особого признания заслуживает европейский и адекватный подход к регулированию разжигания ненависти и обещание продвигать права человека на международном уровне.

Раздел «Зеленых» о правах человека и индивидуальных свободах является позитивным и достойным, а распространение проблемы беженцев на миграцию, вызванную изменением климата, и права коренных народов заслуживают особого признания.

Однако с точки зрения прав человека у Партии зеленых есть и опасный момент: права меньшинств могут оказаться под угрозой из-за народных референдумов, результаты которых обязательны для исполнения.

В-девятых, народные референдумы, результаты которых обязательны для исполнения, могут отрицательно сказаться на правах меньшинств.

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