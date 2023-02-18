Центр по правам человека: предвыборная программа EKRE сводит на нет прогресс в области прав человека

Центр по правам человека считает, что предвыборная программа Центристской партии по сравнению с программой на 2019 год очень скудная и носит общий характер по вопросам прав человека. Похвально, что в нем сделан сильный акцент на решении проблем людей с особыми потребностями и включении в общество людей, говорящих на других языках, - в том числе беженцев. Однако конкретных решений проблем с правами человека, на которые уже много лет обращают внимание как национальные, так и международные организации, нет. По мнению Центра по правам человека, Центристская партия не гарантирует прогресса в защите прав человека.