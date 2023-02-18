Центр по правам человека: предвыборная программа EKRE сводит на нет прогресс в области прав человека

«Большинство областей основных прав не затрагиваются, поэтому невозможно оценить, какие ценности отстаивает партия», - пишет центр.
Хотя обещание ускорить рассмотрение дел и отправление правосудия может способствовать улучшению процессуальных прав людей, сокращение продолжительности разбирательств в судебной системе может происходить за счет процессуальных прав, если скорость является единственной целью.
Вторым спорным моментом является то, что принципы защиты данных могут быть нарушены обещанием, что данные будут переданы государству в одном месте и в одно время. По данным Центра, остается неясным, как Правая партия намерена решать требования по защите данных в случае перекрестного использования данных.
По мнению Центра, в области прав человека наиболее содержательные программы у партии «Ээсти 200» и Социал-демократической партии.
Программа «Ээсти 200» дает ряд амбициозных обещаний по продвижению равного обращения, домашнего насилия и представительства женщин, которые, если будут выполнены, станут значительным шагом вперед в развитии прав человека в Эстонии.
Программа соцдемов является хорошим примером того, как можно уважительно относиться к региональному измерению, людям разных возрастов и родных языков, гендерным и сексуальным меньшинствам, ценя при этом долговечность эстонского языка и культуры.
Обе партии поддерживают брачное равноправие, понимают важность ограничения ненависти, развитие цифровых прав и многие другие области, где прогресс способствует созданию Эстонии, уважающей права человека всех людей.
Партия реформ и Партия зеленых также имеют сильные программы, содержащие значимые обещания в области прав человека.