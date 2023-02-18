В четвертом квартале прошлого года количество банкротств, объявленных в Европейском союзе (ЕС), значительно увеличилось. В среднем рост составил 26,8 процента в квартальном сравнении, достигнув самого высокого уровня с 2015 года, когда Евростат начал собирать соответствующие данные.
В ЕС стремительно растет число банкротств
В четвертом квартале по сравнению с третьим количество новых бизнес-стартапов сократилось на 0,2 процента. При этом в течение всего года регистрация новых компаний была выше, чем в годы до пандемии, в период 2015-2019 годов, сообщил Евростат.
По видам деятельности количество банкротств увеличилось в четвертом квартале во всех отраслях. Больше всего количество банкротств увеличилось в сфере транспорта и складского хозяйства, где рост составил 72,2 процента. Жилищная и сфера общественного питания следуют с ростом на 39,4 процента, а сектор образования, здравоохранения и социальной деятельности - на 29,5 процента.
Также по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, предшествовавшем пандемии, в четвертом квартале 2022 года количество банкротов увеличилось почти во всех секторах. Самый большой показатель, 97,7 процента, был в сфере размещения и общественного питания, а рост в сфере транспорта и хранения составил 85,7 процента.
Количество банкротств уменьшилось по сравнению с последним кварталом 2019 года только в трех отраслях: 17,6 процента в промышленности, 9,2 процента в строительстве и 4 процента в сфере информации и коммуникаций.