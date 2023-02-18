В ЕС стремительно растет число банкротств

В четвертом квартале по сравнению с третьим количество новых бизнес-стартапов сократилось на 0,2 процента. При этом в течение всего года регистрация новых компаний была выше, чем в годы до пандемии, в период 2015-2019 годов, сообщил Евростат.

По видам деятельности количество банкротств увеличилось в четвертом квартале во всех отраслях. Больше всего количество банкротств увеличилось в сфере транспорта и складского хозяйства, где рост составил 72,2 процента. Жилищная и сфера общественного питания следуют с ростом на 39,4 процента, а сектор образования, здравоохранения и социальной деятельности - на 29,5 процента.

Также по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, предшествовавшем пандемии, в четвертом квартале 2022 года количество банкротов увеличилось почти во всех секторах. Самый большой показатель, 97,7 процента, был в сфере размещения и общественного питания, а рост в сфере транспорта и хранения составил 85,7 процента.