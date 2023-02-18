Письмо Ярвана: Аккерманн, измени ожидания собственника в отношении Eesti Energia

Министр предпринимательства и информационных технологий разочарован тем, что Enefit Power не продает собственную электроэнергию другим продавцам в качестве универсальной услуги в часы низких цен, а вместо этого выступает посредником при обмене электроэнергии и берет на себя разницу между биржевой ценой и ценой универсальной услуги.

«Поскольку продажа электроэнергии по цене универсальной услуги возможна только в Enefit Power, другие продавцы электроэнергии не могут покупать ее по цене универсальной услуги у других производителей. Поэтому мы считаем, что Enefit Power получает необоснованный доход, монополизируя рыночную ситуацию», - написал министр в письме, найденном в реестре документов МКМ.

По словам Ярвана, ситуация ухудшилась в последнее время, когда биржевая цена на электроэнергию стала ниже цены универсальной услуги. «Сегодняшняя ситуация на бирже электроэнергии показывает очень высокую волатильность. Цена на электроэнергию колеблется изо дня в день почти с десятикратной разницей в самых крайних случаях, предлагая как возмутительно высокие, так и крайне низкие цены в течение одного и того же дня. По нашему мнению, Enefit Power AS воспользовалась ситуацией, чтобы создать на рынке неравные условия», - считает Ярван.

В прошлом Ярван пытался положить конец описанной ситуации с помощью законопроекта, который не получил поддержки партнеров по коалиции. Сейчас министр предпринимательства и информационных технологий выступил с предложением решить вопрос через Минфин.