ФОТО И ВИДЕО ⟩ Бомбовая угроза: полиция и спасатели оцепили опасную зону в центре Таллинна

Как сообщил Rus.Postimees очевидец, оцеплена часть у остановки «Театри вяльяк» рядом с торговым центром Solaris, все внимание полиции и спасателей сконцентрировано на скамейке, где лежит подозрительная коробка.

Фото: Rus.Postimees

На месте несколько экипажей полиции и спасателей, а также группа саперов, которая прибыла на место в 16:35.

«В 16:20 поступило сообщение о подозрительной коробке на скамейке возле центра Solaris на бульваре Эстония. Сотрудники полиции оцепили опасную зону, и в настоящее время саперы проверяют коробку», - заявила пресс-секретарь PPA Кристи Райдла.