В центре Таллинна возле торгового центра Solaris полицией и спасателями оцеплена территория из-за бомбовой угрозы.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Бомбовая угроза: полиция и спасатели оцепили опасную зону в центре Таллинна
Бомбовая угроза: полиция и спасатели оцепили опасную зону в центре Таллинна
Как сообщил Rus.Postimees очевидец, оцеплена часть у остановки «Театри вяльяк» рядом с торговым центром Solaris, все внимание полиции и спасателей сконцентрировано на скамейке, где лежит подозрительная коробка.
На месте несколько экипажей полиции и спасателей, а также группа саперов, которая прибыла на место в 16:35.
«В 16:20 поступило сообщение о подозрительной коробке на скамейке возле центра Solaris на бульваре Эстония. Сотрудники полиции оцепили опасную зону, и в настоящее время саперы проверяют коробку», - заявила пресс-секретарь PPA Кристи Райдла.
После проверки полиция сообщила, что коробка не представляет опасности - в ней была макулатура.
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