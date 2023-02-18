Сб, 18.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ФОТО И ВИДЕО ⟩ Бомбовая угроза: полиция и спасатели оцепили опасную зону в центре Таллинна

rus.postimees.ee
Бомбовая угроза: полиция и спасатели оцепили опасную зону в центре Таллинна
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments 1

В центре Таллинна возле торгового центра Solaris полицией и спасателями оцеплена территория из-за бомбовой угрозы. 

Как сообщил Rus.Postimees очевидец, оцеплена часть у остановки «Театри вяльяк» рядом с торговым центром Solaris, все внимание полиции и спасателей сконцентрировано на скамейке, где лежит подозрительная коробка.

Фото: Rus.Postimees

На месте несколько экипажей полиции и спасателей, а также группа саперов, которая прибыла на место в 16:35.

«В 16:20 поступило сообщение о подозрительной коробке на скамейке возле центра Solaris на бульваре Эстония. Сотрудники полиции оцепили опасную зону, и в настоящее время саперы проверяют коробку», - заявила пресс-секретарь PPA Кристи Райдла.

После проверки полиция сообщила, что коробка не представляет опасности - в ней была макулатура.

Ключевые слова
Наверх