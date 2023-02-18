В субботу председатель Консервативной Народной партии (EKRE) Мартин Хельме продолжил обвинять руководителей Сил обороны в том, что Эстония пренебрегла своей боеспособностью, оказывая военную помощь Украине.
«Вы вредители!» – Мартин Хельме продолжает нападать на руководителей Сил обороны
Мы публикуем перевод сообщения Хельме в социальных сетях максимально приближенный к оригиналу
Весь день пятницы я интенсивно занимался предвыборной кампанией и партийными делами, поэтому не смог до вечера следить за бардаком, который творится в наших СМИ. Еще лучше, там еще довольно брутальное разжигание екрефобной истерии бессовестным враньем.
Несколько недель назад я сделал запрос министру обороны Певкуру, чтобы получить официальные данные о нашей артиллерии. Я давно критиковал правительство Партии реформ за то, что оно усердно и бездумно разоружало нас, в значительной степени раздавая наше тяжелое вооружение и оставляя нас практически беззащитными. На это обычно отвечают эмоциональными лозунгами и начинают крутить цифры. Поэтому цифры, полученные в ходе расследования, очень хорошие.
ФАКТ в том, что на начало 2022 года согласно документу за подписью Певкура Эстония имела 66 буксируемых орудий калибром то ли 122 мм, то ли 155 мм.
ФАКТ: с начала 2022 года до сих пор Эстония передала 67 пушек калибра 122 или 155 миллиметров. Точнее, были переданы 43 122-мм боевых установки, а 155-мм - 24 боевых установки. Помимо оружия, были отданы обслуживающие их грузовики и очень большое количество боеприпасов. Как Эстония умудрилась получить на одно оружие больше, чем было у нас на складе по официальным данным, надо спросить у Херема и Певкура, таково качество наших оборонных данных.
ФАКТ в том, что на начало 2022 года в структуре Сил обороны Эстонии было два полностью укомплектованных артиллерийских дивизиона. Один батальон со 155-мм орудиями с 24 боевыми установками и один батальон из 122 стволов, где было 18 боевых установок. Это правильный размер для полного артиллерийского дивизиона: от 18 до 24 орудий. Оружия было больше, но Херем не счел нужным формировать отряды.
ФАКТ: сегодня в Эстонии ОДИН артиллерийский дивизион. У нас есть «Громовой» дивизион с самоходной артиллерией, на вооружении которого сейчас 18 орудий.
ФАКТ: Вейко-Велло Палм подтверждает то, о чем я говорил все это время, что у нас объявлены новые тендеры, но в то же время существует дефицит мощностей. Этот разрыв в возможностях будет сохраняться в течение нескольких лет. Точная цитата из его интервью PM: «В этом смысле Мартин Хельме прав, что произойдет кратковременное, по крайней мере на бумаге, падение боевой мощи, потому что мы развернём эти К9 быстрее, чем планировали».
На самом деле происходит не «кратковременное» падение боевой мощи, а длящееся несколько лет. Сейчас у нас 18 K-9 «Громов», а к концу этого года (если все пойдет хорошо!) будет еще 6 «громов». Это оружие было заказано в 2018 году, а последние шесть мы получим в 2023 году. Будет ли такой темп «кратковременный» или достаточно длительным, каждый может предположить сам. После начала войны на Украине Эстония заказала еще 12 «Громов», но они поступят не раньше 2024-2025 гг. Таким образом, «кратковременный» разрыв после сдачи 122- и 155-мм пушек составляет два-три года.
ФАКТ: К концу этого года у нас будет два невооруженных артиллерийских дивизиона вместо двух полностью вооруженных артиллерийских дивизионов, существовавших год назад. Если раньше у нас был 155 дивизион с 24 орудиями и 122-ый «Громовой» батальон с 18 орудиями, то теперь есть один артиллерийский дивизион с 18 орудиями, который после прихода дополнительных шести орудий будет разделен на два меньших так, что на бумаге будет два батальона, в каждом по 12 орудий. Говорить, что к концу года мы будем на том же уровне, на каком мы были перед началом войны в Украине, – это наглая ложь. Вы можете нарезать хлеб так тонко, как хотите, но вы не сможете съесть больше. 24 орудия все же значительно меньше 66 орудий; два полностью вооруженных батальона – это в два раза более мощная военная сила, чем один полностью вооруженный (который у нас есть сейчас) или два полувооруженных (которые мы должны иметь к концу года).
ФАКТ: даже после того, как к середине десятилетия все «Громы» будут на месте, мы все еще будем на том же уровне с точки зрения артиллерийских частей, что и в начале 2022 года. Мощное развитие для страны, якобы находящейся в состоянии войны! Да, кроме того, планируется получить одну батарею HIMARS с 6 реактивными системами залпового огня, но неизвестно, когда она прибудет. Уж точно не раньше следующего года. А пока мы все еще не вооружены.
Так кто же все-таки лжет? Год назад у нас было 66 буксируемых и 18 самоходных орудий в двух батальонах. Сегодня у нас из 84 тяжелых орудий 18, боезапас тоже значительно меньше и новое оружие придет через год, два, три. Это подтверждается бумагой, подписанной самим Певкуром.
Беззащитность провоцирует нападение. Слабость провоцирует агрессию. Сегодняшнее эстонское правительство и руководство Сил обороны разоружили нас. Пробили зияющую дыру в нашей обороне на несколько лет. Сделали это в ситуации, когда мы являемся прифронтовой страной и должны требовать оружие от других стран НАТО, а не раздавать его. Эти решения имеют фатальные последствия. Если нападение произойдет до прибытия нового оружия, мы будем не в состоянии защитить себя. Из-за этого напрасно умрут сотни, а может быть, и тысячи эстонцев. Наших солдат отправят на гибель в безнадежной борьбе. Это безответственно, бессердечно, легкомысленно, вредно. Я не знаю, чьим интересам служат те, кто принимает эти решения, но точно не интересам Эстонии. Конечно, лица, принимающие решения, и их рупоры в СМИ закатывают истерику, когда на это указывают. Ребята, ослабившие Эстонию в угоду Кремлю, даже глазом не моргнув, начинают говорить о том, как EKRE говорит о Путине. Дайте терпения!
ПВО это отдельная тема конечно, где нам тоже врут не моргнув и глазом. Это поймет любой, кто хоть немного помнит дебаты на эту тему в последние годы. Первый же поиск выдал цитату Херема, даже не 2020 года, а уже периода украинской войны, марта 2022 года, где он продолжает говорить о том, что ПВО не является его приоритетом. Цитата из новости ERR от 22.03.22 «Поэтому Херем рекомендует начать усиление обороноспособности Эстонии в первую очередь с ПВО ближнего действия, а затем существенно дополнить противотанковую мощь. Затем приобрести и дополните средства ведения огня с закрытых позиций, например, в виде мобильных пушек K9 "Гром". Только тогда, по мнению Херема, можно будет говорить о ПВО средней дальности».
Вы можете гудеть, уважаемые либералы-глобалисты, но против фактов вы пойти не можете. Вы вредители.