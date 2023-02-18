«Вы вредители!» – Мартин Хельме продолжает нападать на руководителей Сил обороны

ФАКТ: сегодня в Эстонии ОДИН артиллерийский дивизион. У нас есть «Громовой» дивизион с самоходной артиллерией, на вооружении которого сейчас 18 орудий.

ФАКТ: Вейко-Велло Палм подтверждает то, о чем я говорил все это время, что у нас объявлены новые тендеры, но в то же время существует дефицит мощностей. Этот разрыв в возможностях будет сохраняться в течение нескольких лет. Точная цитата из его интервью PM: «В этом смысле Мартин Хельме прав, что произойдет кратковременное, по крайней мере на бумаге, падение боевой мощи, потому что мы развернём эти К9 быстрее, чем планировали».

На самом деле происходит не «кратковременное» падение боевой мощи, а длящееся несколько лет. Сейчас у нас 18 K-9 «Громов», а к концу этого года (если все пойдет хорошо!) будет еще 6 «громов». Это оружие было заказано в 2018 году, а последние шесть мы получим в 2023 году. Будет ли такой темп «кратковременный» или достаточно длительным, каждый может предположить сам. После начала войны на Украине Эстония заказала еще 12 «Громов», но они поступят не раньше 2024-2025 гг. Таким образом, «кратковременный» разрыв после сдачи 122- и 155-мм пушек составляет два-три года.