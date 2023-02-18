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Официально: Россия отправит спасательный корабль на МКС 24 февраля

rus.postimees.ee
Официально: Россия отправит спасательный корабль на МКС 24 февраля
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МКС.
МКС. Фото: NASA HANDOUT

Российское космическое агентство объявило в субботу, что планирует 24 февраля отправить на Международную космическую станцию ​​(МКС) спасательный корабль, чтобы вернуть трех астронавтов после того, как космический корабль, который должен был их вернуть, был поврежден небольшим осколком метеорита.

«Запуск запланирован на 24 февраля», – сообщил представитель Роскосмоса.

В минувший понедельник агентство объявило, что отложило запуск корабля «Союз МС-23» из-за технической проблемы на МКС, связанной с утечкой охлаждающей жидкости из пристыкованного к МКС корабля снабжения.

В сентябре на корабле «Союз МС-22» к МКС были доставлены российские космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио.

Домой они должны были вернуться на том же корабле, но в середине декабря у него началась утечка охлаждающей жидкости. Американские и российские космические чиновники считают, что это был небольшой осколок метеорита, повредивший фюзеляж.

В январе Россия объявила, что в феврале отправит к МКС пустой космический корабль, чтобы вернуть трио космонавтов на Землю.

В минувший понедельник был отложен спуск еще одного корабля. А именно, у пристыкованного к МКС российского корабля снабжения «Прогресс МС-21» началась утечка охлаждающей жидкости.

Ранее в субботу российские космические чиновники заявили, что главные конструкторы рекомендовали запуск спасательного корабля рано утром 24 февраля в 3:34 по московскому времени.

«Союз МС-24» прошел тщательный осмотр, повреждений не обнаружено, сообщили в «Роскосмосе».

В отдельном заявлении агентство отметило, что корабль снабжения «Прогресс» будет спущен с орбиты 19 февраля.

При этом 24 февраля страна-агрессор Россия отмечает первую годовщину вторжения в Украину и превращения продолжавшегося более восьми лет вооруженного конфликта в полномасштабную войну.

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