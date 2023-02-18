Российское космическое агентство объявило в субботу, что планирует 24 февраля отправить на Международную космическую станцию (МКС) спасательный корабль, чтобы вернуть трех астронавтов после того, как космический корабль, который должен был их вернуть, был поврежден небольшим осколком метеорита.
Официально: Россия отправит спасательный корабль на МКС 24 февраля
«Запуск запланирован на 24 февраля», – сообщил представитель Роскосмоса.
В минувший понедельник агентство объявило, что отложило запуск корабля «Союз МС-23» из-за технической проблемы на МКС, связанной с утечкой охлаждающей жидкости из пристыкованного к МКС корабля снабжения.
В сентябре на корабле «Союз МС-22» к МКС были доставлены российские космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио.
Домой они должны были вернуться на том же корабле, но в середине декабря у него началась утечка охлаждающей жидкости. Американские и российские космические чиновники считают, что это был небольшой осколок метеорита, повредивший фюзеляж.
В январе Россия объявила, что в феврале отправит к МКС пустой космический корабль, чтобы вернуть трио космонавтов на Землю.
В минувший понедельник был отложен спуск еще одного корабля. А именно, у пристыкованного к МКС российского корабля снабжения «Прогресс МС-21» началась утечка охлаждающей жидкости.
Ранее в субботу российские космические чиновники заявили, что главные конструкторы рекомендовали запуск спасательного корабля рано утром 24 февраля в 3:34 по московскому времени.
«Союз МС-24» прошел тщательный осмотр, повреждений не обнаружено, сообщили в «Роскосмосе».
В отдельном заявлении агентство отметило, что корабль снабжения «Прогресс» будет спущен с орбиты 19 февраля.
При этом 24 февраля страна-агрессор Россия отмечает первую годовщину вторжения в Украину и превращения продолжавшегося более восьми лет вооруженного конфликта в полномасштабную войну.