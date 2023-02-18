Официально: Россия отправит спасательный корабль на МКС 24 февраля

«Запуск запланирован на 24 февраля», – сообщил представитель Роскосмоса.

В минувший понедельник агентство объявило, что отложило запуск корабля «Союз МС-23» из-за технической проблемы на МКС, связанной с утечкой охлаждающей жидкости из пристыкованного к МКС корабля снабжения.

В сентябре на корабле «Союз МС-22» к МКС были доставлены российские космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио.

Домой они должны были вернуться на том же корабле, но в середине декабря у него началась утечка охлаждающей жидкости. Американские и российские космические чиновники считают, что это был небольшой осколок метеорита, повредивший фюзеляж.

В январе Россия объявила, что в феврале отправит к МКС пустой космический корабль, чтобы вернуть трио космонавтов на Землю.

В минувший понедельник был отложен спуск еще одного корабля. А именно, у пристыкованного к МКС российского корабля снабжения «Прогресс МС-21» началась утечка охлаждающей жидкости.

Ранее в субботу российские космические чиновники заявили, что главные конструкторы рекомендовали запуск спасательного корабля рано утром 24 февраля в 3:34 по московскому времени.

«Союз МС-24» прошел тщательный осмотр, повреждений не обнаружено, сообщили в «Роскосмосе».

В отдельном заявлении агентство отметило, что корабль снабжения «Прогресс» будет спущен с орбиты 19 февраля.