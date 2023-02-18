В исследовании, проведенном исследовательской и консалтинговой фирмой Figure Baltic Advisory на рынке труда, отмечается, что сверхбыстрая инфляция напрямую влияет на способность компаний инвестировать и повышать заработную плату сотрудников. Однако давление на заработную плату сохраняется, и более половины компаний, принявших участие в опросе, планируют увеличить количество сотрудников.
Исследование: фирмы не могут повышать заработную плату, а реальная заработная плата резко падает
Исследовательская компания зявила, что запланированный рост средней заработной платы во всех странах Балтии в этом году находится на аналогичном уровне, но запланированные изменения не покрывают даже половины чрезвычайно быстрого роста цен, а это означает, что реальная заработная плата людей также значительно снизится в 2023 году.
«До сих пор мы наблюдали рост заработной платы быстрее, чем инфляция в течение нескольких лет подряд. Новая ситуация оказывает сильное негативное влияние на покупательную способность домохозяйств, что, в свою очередь, влияет на гибкость компаний при маневрировании в сложных обстоятельствах», – заявила Ирйа Раэ, партнер исследовательской и управленческой консалтинговой компании Figure Baltic Advisory.
Эстония является крупнейшим оцифровщиком
В то время как во всех трех странах Балтии примерно треть компаний планирует более крупные инвестиции в оборудование и технические решения, отношение к оцифровке операций варьируется от страны к стране. Если в Эстонии 28% компаний планируют инвестировать в цифровизацию операций в новом году, то в Латвии – только 24%, а в Литве – всего 10%.
Оглядываясь на прошлый финансовый год, 51% латвийских компаний, 42% эстонских компаний и 34% литовских компаний достигли или перевыполнили свои цели.
В отношении перспектив на 2023 год латвийские и литовские компании настроены более оптимистично, чем эстонские – около двух третей компаний принявших участие в опросе ожидают, что новый финансовый год будет как минимум не хуже предыдущего. По словам Раэ, в Эстонии примерно на 10 процентных пунктов меньше компаний с позитивным взглядом на будущее.
Более половины компаний во всех трех странах планируют нанимать новых сотрудников, но в ряде секторов ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы. В то же время в результате экономического кризиса и продолжающейся войны в Украине медленно увеличивается и количество безработных.
Почти половина участников опроса изменили принципы организации труда с начала пандемии COVID-19, позволив сотрудникам в большей или меньшей степени работать из дома. «Примерно столько же представителей компаний, участвовавших в опросе, подтверждают, что чувство единства уменьшилось при работе из дома. Компании планируют различные мероприятия, чтобы справиться с этой тенденцией и укрепить чувство единства. Однако большинство организаций не предвидит каких-либо изменений в использовании офисных помещений в 2023 году», – сказала Раэ.