Исследование: фирмы не могут повышать заработную плату, а реальная заработная плата резко падает

Исследовательская компания зявила, что запланированный рост средней заработной платы во всех странах Балтии в этом году находится на аналогичном уровне, но запланированные изменения не покрывают даже половины чрезвычайно быстрого роста цен, а это означает, что реальная заработная плата людей также значительно снизится в 2023 году.

«До сих пор мы наблюдали рост заработной платы быстрее, чем инфляция в течение нескольких лет подряд. Новая ситуация оказывает сильное негативное влияние на покупательную способность домохозяйств, что, в свою очередь, влияет на гибкость компаний при маневрировании в сложных обстоятельствах», – заявила Ирйа Раэ, партнер исследовательской и управленческой консалтинговой компании Figure Baltic Advisory.

Эстония является крупнейшим оцифровщиком

В то время как во всех трех странах Балтии примерно треть компаний планирует более крупные инвестиции в оборудование и технические решения, отношение к оцифровке операций варьируется от страны к стране. Если в Эстонии 28% компаний планируют инвестировать в цифровизацию операций в новом году, то в Латвии – только 24%, а в Литве – всего 10%.

Оглядываясь на прошлый финансовый год, 51% латвийских компаний, 42% эстонских компаний и 34% литовских компаний достигли или перевыполнили свои цели.