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Politico: Пригожин хотел вмешаться в эстонскую политику через EKRE

Андрес Эйнманн
Politico: Пригожин хотел вмешаться в эстонскую политику через EKRE
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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Фото: Postimees

Евгений Пригожин, глава действующей в России частной военной компании «Вагнер», в 2019 году пытался вмешаться в политическую систему Эстонии и в числе прочего поддержать Консервативную народную партию (EKRE), которая скептически относится к EC, пишет Politico.

Politico сегодня опубликовал подробный обзор деятельности Пригожина и ЧВК «Вагнер», основанный на дипломатических документах США и собственных внутренних документах частной военной компании.

Издание пишет, что сеть Пригожина уже много лет вмешивается в политические системы других стран, но в последние годы она пыталась распространить свои операции по дезинформации и политическому влиянию на страны Евросоюза, в том числе на Эстонию, желая спровоцировать появление антинатовских и антизападных настроений.

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