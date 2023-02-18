Politico: Пригожин хотел вмешаться в эстонскую политику через EKRE

Издание пишет, что сеть Пригожина уже много лет вмешивается в политические системы других стран, но в последние годы она пыталась распространить свои операции по дезинформации и политическому влиянию на страны Евросоюза, в том числе на Эстонию, желая спровоцировать появление антинатовских и антизападных настроений.