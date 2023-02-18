Евгений Пригожин, глава действующей в России частной военной компании «Вагнер», в 2019 году пытался вмешаться в политическую систему Эстонии и в числе прочего поддержать Консервативную народную партию (EKRE), которая скептически относится к EC, пишет Politico.
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Politico: Пригожин хотел вмешаться в эстонскую политику через EKRE
Politico: Пригожин хотел вмешаться в эстонскую политику через EKRE
Politico сегодня опубликовал подробный обзор деятельности Пригожина и ЧВК «Вагнер», основанный на дипломатических документах США и собственных внутренних документах частной военной компании.