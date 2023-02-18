Дорожные условия разнятся в зависимости от региона

В Западной и Юго-Восточной Эстонии асфальт мокрый. С другой стороны, в Центральной и Северо-Восточной Эстонии условия более зимние – в некоторых местах дороги покрыты смесью соли и снега между полосами или колеями. Участки с менее интенсивным движением полностью покрыты снегом и могут быть покрыты льдом.

На островах и на западном побережье дуют северо-западные и западные ветры с порывами до 24 м/с, ломая деревья и ветки, сваливая их на дороги.

По данным метеослужб, начиная с северо-востока Эстонии, ночью везде температура воздуха опустится ниже нуля градусов, дождь сменится снегом и будут сильные порывы ветра. Расчетное количество снега и мокрого снега на утро составляет от 7 до 11 сантиметров, существует риск скольжения на дрогах.