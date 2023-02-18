Член Европарламента Яак Мадисон, принадлежащий к EKRE, связывает статью Politico о возможном вмешательстве главы группы «Вагнер» в эстонскую политику через EKRE с предстоящими выборами.
МАДИСОН О СТАТЬЕ POLITICO ⟩ «Это то же самое, что пытаться стать императором Китая через тибетских монахов»
«Это то же самое, что пытаться стать императором Китая через тибетских монахов»
«Это то же самое, как если бы я планировал стать императором Китая через тибетских монахов. И что, что тибетские монахи понятия не имеют о моем коварном плане», - прокомментировал Мадисон в социальных сетях.
Сегодня Politico опубликовали подробный обзор деятельности ЧВК "Вагнер", где среди прочего выяснилось, что Евгений Пригожин пытался вмешаться в политическую систему Эстонии в 2019 году и поддержать скептично настроенную к ЕС Консервативную народную партию (EKRE).
Ключевые слова