Наполнение газохранилищ в Европе к концу зимы, похоже, достигло почти рекордного уровня, что нанесло серьезный удар по попыткам Владимира Путина финансировать свою войну в Украине за счет доходов от энергоносителей, пишет The Telegraph.
The Telegraph: Путин проигрывает энергетическую войну с Европой
По состоянию на 15 февраля в ЕС и Великобритании все еще имелся 731 тераватт-час газа, что практически соответствует уровню рекордного сезона 2020 года.
Большие запасы газа привели к сильному падению цены на природный газ, которая сейчас упала до самого низкого за последние 17 месяцев уровня. На голландской газовой бирже TTF цены упали ниже 50 евро за мегаватт-час, поскольку Европа привыкла жить без российских энергоносителей, пишет The Telegraph.
Цены на газ в Европе резко упали, в первую очередь из-за мягкой зимы и снижения потребления.
В то же время Минфин России пообещал, что дефицит бюджета в этом году не превысит 2% от валового внутреннего продукта (ВВП), хотя в январе расходы страны почти на 25 млрд долларов превышали ее доходы.
Чтобы сбалансировать свои счета, Россия начала сокращать свои валютные резервы, ежедневно продавая иностранной валюты на сумму 112 миллионов евро.
Помимо продажи иностранной валюты, российское правительство выступило с планом ввести единовременный «добровольный» налог на крупные компании.