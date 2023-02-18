The Telegraph: Путин проигрывает энергетическую войну с Европой

По состоянию на 15 февраля в ЕС и Великобритании все еще имелся 731 тераватт-час газа, что практически соответствует уровню рекордного сезона 2020 года.

Большие запасы газа привели к сильному падению цены на природный газ, которая сейчас упала до самого низкого за последние 17 месяцев уровня. На голландской газовой бирже TTF цены упали ниже 50 евро за мегаватт-час, поскольку Европа привыкла жить без российских энергоносителей, пишет The Telegraph.

Цены на газ в Европе резко упали, в первую очередь из-за мягкой зимы и снижения потребления.

В то же время Минфин России пообещал, что дефицит бюджета в этом году не превысит 2% от валового внутреннего продукта (ВВП), хотя в январе расходы страны почти на 25 млрд долларов превышали ее доходы.

Чтобы сбалансировать свои счета, Россия начала сокращать свои валютные резервы, ежедневно продавая иностранной валюты на сумму 112 миллионов евро.