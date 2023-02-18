ГАЛЕРЕЯ ⟩ Маленькие лыжники покорили тартуский марафон

Детские заезды Тартуского лыжного марафона традиционно проходят за день до основного марафона и этот год не стал исключением. На детские заезды приглашались все дети, независимо от возраста и спортивной подготовки.

Каждый зарегистрировавшийся получил лучший стартовый номер - номер 1. На финише каждого ребенка ждала медаль и вкусная награда.

Чтобы маленькие любители спорта чувствовали себя на трассе на равных, лучших не определяли, но среди всех детей, зарегистрировавшихся на детские забеги в спортивном парке Тяхтвере, были разыграны отличные призы от партнеров.

Диплом каждый мог скачать и раскрасить самостоятельно, имена всех участников также можно найти в сети.