49-й Тартуский лыжный марафон стартовал в субботу утром традиционными детскими забегами, в которых дети старшего и младшего возраста соревновались на трех дистанциях. В этом году на старт вышли и малыши, отметившие свой второй день рождения.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Маленькие лыжники покорили тартуский марафон
Детские заезды Тартуского лыжного марафона традиционно проходят за день до основного марафона и этот год не стал исключением. На детские заезды приглашались все дети, независимо от возраста и спортивной подготовки.
Каждый зарегистрировавшийся получил лучший стартовый номер - номер 1. На финише каждого ребенка ждала медаль и вкусная награда.
Чтобы маленькие любители спорта чувствовали себя на трассе на равных, лучших не определяли, но среди всех детей, зарегистрировавшихся на детские забеги в спортивном парке Тяхтвере, были разыграны отличные призы от партнеров.
Диплом каждый мог скачать и раскрасить самостоятельно, имена всех участников также можно найти в сети.
За участие малышей в детском заезде родители должны были заплатить 3 евро. Всего к утру субботы на различные дистанции записались 677 детей, причем самый младший из участников родился в 2021 году.