На ближайшем заседании Раквереского волостного совета на следующей неделе мэр Майдо Нылвак выступит с докладом о начале реорганизации учебных заведений Раквереского прихода. Если совет примет решение, то к 31 августа и начальная школа Ласила, и детский сад-начальная школа Велтси станут детскими садами.
Грустная участь сельских школ ⟩ Школы Ласила и Велтси под угрозой закрытия
После слияния самоуправлений в волости Раквере расположены три основные школы, одна начальная школа-детский сад, одна средняя школа-детский сад и один детский сад, расположенный в двух зданиях.
Мэр Раквере Майдо Нылвак заявил, что анализ школьной сети проводится уже полтора года.
«Печально, что сельскую школу сравнивают с самой большой школой Таллинна», — сказал Нылвак, уточнив, что зарплата учителей в крупных школах поступает из государства. Поскольку финансирование зависит от количества учащихся, муниципалитеты должны увеличивать заработную плату учителей в небольших сельских школах. Если в малокомплектных школах мало детей, то государственное финансирование просто не покрывает зарплату учителям.
По словам Нылвака, изначально планировалось оставить школы Ласила и Велтси открытыми еще на год, но в ходе мозгового штурма на прошлой неделе выяснилось, что нет смысла откладывать, если ничего не изменится.
«Мы должны думать о том, как дать детям лучшее образование. Поскольку мы уже не можем позволить себе это делать сами, мы должны обеспечить детей хорошим транспортом в другие школы», — признал глава муниципалитета и добавил, что сам на самом деле большой поклонник сельских школ.
«Сельские школы — это очень хорошо, но что делать, когда такая политика. Мы очень сожалеем об этом», — сказал он.
С нового года у детей школ Ласила и Велтси будет возможность ходить, например, в школу Кадрина, Раквере или другие приходские школы муниципалитета Раквере в Сымеру и Ухтна.
Прежде чем предпринимать следующие шаги, необходимо дождаться решения муниципального совета. «Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас», — сказал Нылвак и добавил, что никто не выигрывает от прокрастинации. Осенью глава муниципалитета уже выезжал в общины, чтобы представить результаты анализа. «Мы сказали, что если будем продолжать в том же духе, через три года обанкротимся и будем жить не по средствам», — сказал Нылвак.
В случае закрытия школы самоуправление планирует вдвое увеличить часть детского сада в Велтси. Таким образом, будет решена и нехватка мест в детских садах.
Начальная школа Ласила
Начальная школа Ласила расположена в усадьбе Ласила, построенной в 1862 году, и в новом здании начальной школы, построенном в 2012 году. Школа Ласила была перенесена в усадьбу в 1922 году. Приоритетами сегодняшней начальной школы Ласила являются сохранение культурного наследия и защита окружающей среды, факультативными предметами учебной программы являются экологическое образование, профессиональное образование, религиозное образование и история культуры, а также информатика. В главном корпусе небольшой зал, в подвале столовая, спортзала нет.
В этом учебном году в школе обучается всего 58 учеников. В школе работает группа детского сада для детей 3-7 лет, которую посещают 20 детей.
Марья-Лийза Мянник, директор детского сада-начальной школы Велтси, выполняет и обязанности директора начальной школы Ласила.
Детский сад и начальная школа Велтси
Детский сад-начальная школа Велтси расположен в бывшем многоквартирном доме, переоборудованном под детский сад и школу. Одна лестница двухэтажного здания используется школой. В здании есть малый зал и спортзал, открытого стадиона нет. Детский сад был открыт в 1969 году, а школа в 1992 году. В детском саду две группы. Школа работает как сводные классы. В этом учебном году детский сад посещает 31 ребенок, а в школе учатся 14 учеников.