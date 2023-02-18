Грустная участь сельских школ ⟩ Школы Ласила и Велтси под угрозой закрытия

После слияния самоуправлений в волости Раквере расположены три основные школы, одна начальная школа-детский сад, одна средняя школа-детский сад и один детский сад, расположенный в двух зданиях.

Мэр Раквере Майдо Нылвак заявил, что анализ школьной сети проводится уже полтора года.

«Печально, что сельскую школу сравнивают с самой большой школой Таллинна», — сказал Нылвак, уточнив, что зарплата учителей в крупных школах поступает из государства. Поскольку финансирование зависит от количества учащихся, муниципалитеты должны увеличивать заработную плату учителей в небольших сельских школах. Если в малокомплектных школах мало детей, то государственное финансирование просто не покрывает зарплату учителям.

По словам Нылвака, изначально планировалось оставить школы Ласила и Велтси открытыми еще на год, но в ходе мозгового штурма на прошлой неделе выяснилось, что нет смысла откладывать, если ничего не изменится.

«Мы должны думать о том, как дать детям лучшее образование. Поскольку мы уже не можем позволить себе это делать сами, мы должны обеспечить детей хорошим транспортом в другие школы», — признал глава муниципалитета и добавил, что сам на самом деле большой поклонник сельских школ.

«Сельские школы — это очень хорошо, но что делать, когда такая политика. Мы очень сожалеем об этом», — сказал он.