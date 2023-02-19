Мюнхенская конференция: «Мы собираемся выиграть, бэби»

Представителей Украины в первую очередь интересовало, может ли Киев рассчитывать на ускорение и расширение поставок оружия и сохранится ли поддержка после президентских выборов в США в 2024 году. Американские политики повторяли западную формулу о поддержке «столько, сколько потребуется». Некоторые в прошлом высокопоставленные вашингтонские чиновники в кулуарах намекали, что новые вооружения «уже в пути» или вот-вот будут отправлены.

Но в тех же кулуарах обозреватели утверждали, что, мол, в администрации президента Байдена нет единой позиции о том, как далеко она готова пойти в поддержке Киева, чтобы не перейти «красные линии» Кремля. Скептики напоминали, что Мюнхенская конференция - форум единомышленников, но есть и другая Америка. Та же Пелоси - бывший спикер от демократов, а сменивший ее на этом посту республиканец Кевин Маккарти, сторонник экс-президента Дональда Трампа, в Мюнхен не приехал.

В Мюнхене было очевидно, что западная коалиция партнеров Украины во главе с США желает Киеву победы, но какой она будет - этот вопрос остается открытым. Похоже, Вашингтон до сих пор надеется, что, как сказал госсекретарь Энтони Блинкен, президент России Владимир Путин «осознает, что допустил ошибку» и выведет войска. Пока признаков этого нет, Россия готовится к затяжной войне, говорили на конференции.

Как в Мюнхене обсуждали будущее России