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«Жизнь пролетела перед глазами!» ⟩ В масках и с мачете: в Таллинне два человека напали на юношу

Трийн Роос Анналийза Кёсс
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В масках и с мачете: в Таллинне два человека напали на юношу
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock / Elu24 kollaaž

«Жизнь пролетела перед глазами», - прокомментировал молодой человек, ставший жертвой нападения на улице Таммсааре в Таллинне в пятницу вечером. «Полиция отреагировала на сообщение усиленным составом и поймала сбежавших несовершеннолетних юношей», - сказал старший патрульной смены Ляэне-Харьюского отделения полиции Стеффен Тамм.

«Думаю, что вы должны прочитать это. 17 февраля в 22.30 в отношении меня было совершено преступление первой степени, то есть ограбление», - начал 18-летний житель Таллинна свой пост в соцсетях.

«Все произошло у Tammsaare Keskus. Меня ограбили двое мужчин во всем черном, один из которых держал мачете, и они потребовали мою сумку и ценности. Мне удалось многое спасти, но я все равно потерял кошелек с документами и наушники, - описал он нападение, в котором, к счастью, он не пострадал. - Но жизнь пролетела перед глазами!»

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