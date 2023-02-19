«Жизнь пролетела перед глазами!» ⟩ В масках и с мачете: в Таллинне два человека напали на юношу

«Думаю, что вы должны прочитать это. 17 февраля в 22.30 в отношении меня было совершено преступление первой степени, то есть ограбление», - начал 18-летний житель Таллинна свой пост в соцсетях.

«Все произошло у Tammsaare Keskus. Меня ограбили двое мужчин во всем черном, один из которых держал мачете, и они потребовали мою сумку и ценности. Мне удалось многое спасти, но я все равно потерял кошелек с документами и наушники, - описал он нападение, в котором, к счастью, он не пострадал. - Но жизнь пролетела перед глазами!»