«Жизнь пролетела перед глазами», - прокомментировал молодой человек, ставший жертвой нападения на улице Таммсааре в Таллинне в пятницу вечером. «Полиция отреагировала на сообщение усиленным составом и поймала сбежавших несовершеннолетних юношей», - сказал старший патрульной смены Ляэне-Харьюского отделения полиции Стеффен Тамм.
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«Жизнь пролетела перед глазами!» ⟩ В масках и с мачете: в Таллинне два человека напали на юношу
В масках и с мачете: в Таллинне два человека напали на юношу
«Думаю, что вы должны прочитать это. 17 февраля в 22.30 в отношении меня было совершено преступление первой степени, то есть ограбление», - начал 18-летний житель Таллинна свой пост в соцсетях.
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