Его жизни может угрожать опасность: полиция ищет пропавшего 29-летнего мужчину

В субботу, 18 февраля, вечером обеспокоенные близкие сообщили в Центр тревоги, что с вечера пятницы, 17 февраля, им не удается связаться с 29-летним Мартином. У близких нет информации, куда мог уйти Мартин из своего дома в Паливере в волости Ляэне-Нигула. Его телефон выключен. Известно, что жизнь пропавшего может оказаться в опасности без посторонней помощи.

Мартин может передвигаться на автомобиле Kia Optima красного цвета с регистрационным номером 730BKY. По данным полиции, автомобиль был замечен в городе Хаапсалу вечером 18 февраля в 16.30.

Фото автомобиля пропавшего. Фото: Полиция

С вечера субботы полиция побеседовала с родственниками и знакомыми пропавшего, проверила различные места, где мог находиться Мартин, но его до сих пор не нашли.

У Мартина худое телосложение и средний рост. Неизвестно, во что был одет Мартин, когда вышел из дома.