Полиция: пропавший в пятницу 29-летний мужчина найден

В субботу, 18 февраля, вечером обеспокоенные близкие сообщили в Центр тревоги, что с вечера пятницы, 17 февраля, им не удается связаться с 29-летним Мартином. У близких не было информации, куда мог уйти Мартин из своего дома в волости Ляэне-Нигула. Его телефон был выключен. Было известно, что жизнь пропавшего может оказаться в опасности без посторонней помощи.