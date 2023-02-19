Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в Ляэнемаа 29-летнего Мартина.
Полиция: пропавший в пятницу 29-летний мужчина найден
Полиция: пропавший в пятницу 29-летний мужчина найден
В субботу, 18 февраля, вечером обеспокоенные близкие сообщили в Центр тревоги, что с вечера пятницы, 17 февраля, им не удается связаться с 29-летним Мартином. У близких не было информации, куда мог уйти Мартин из своего дома в волости Ляэне-Нигула. Его телефон был выключен. Было известно, что жизнь пропавшего может оказаться в опасности без посторонней помощи.
С вечера субботы полиция побеседовала с родственниками и знакомыми пропавшего, проверила различные места, где мог находиться Мартин, но найти его не удалось.
В воскресенье, 19 февраля, в 9.30 пресс-служба полиции сообщила, что Мартин был найден в городе Хаапсалу и с ним все в порядке.