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Война в Украине, 361-й день ⟩ Аргентина направила Украине новую поставку гуманитарной помощи

rus.postimees.ee
Аргентина направила Украине новую поставку гуманитарной помощи
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Разрушенный дом в Украине.
Разрушенный дом в Украине. Фото: LISI NIESNER/REUTERS/Scanpix

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. 

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 361-го дня войны, 18 февраля.

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