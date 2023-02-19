Не кризис, а рекорд: нефтегиганты Запада купаются в деньгах

Сверхдоходы от нефти и спецналог

Впрочем, объявления о рекордной прибыли нефтяных гигантов вызвали на Западе противоречивые реакции. Во-первых, планы отказаться от ископаемых источников энергии в Евросоюзе никто не отменял, и общественным консенсусом является развитие «зеленой энергетики», а не инвестиции в нефть и газ.

А, во-вторых, все эти победные реляции звучат на фоне резко повысившихся расходов на отопление и электричество у домохозяйств. Недовольства добавляют высокие цены на бензин и дизельное топливо. И хотя власти большинства европейских стран в прошлом году осуществили различные меры поддержки населения - вроде ограничений стоимости газа или отмены налога на топливо - практически везде развернулась дискуссия о введении специального налога на сверхприбыль, которую получили нефтяные гиганты благодаря ситуации на мировых рынках.

В Великобритании и Евросоюзе такой спецналог уже введен - но и в политических, и в профсоюзных кругах многие считают его слишком низким. Так, Shell, Total и BP сообщили, что новый сбор обойдется каждой из компаний примерно в 2 млрд долларов, то есть в 5-8% процентов их прибыли. ExxonMobil вообще отказывается признавать правомочность спецналога, мотивируя это тем, что руководство Евросоюза превысило свои полномочия, так как введение налогов является прерогативой национальных властей.

Китай и Россия могут снова повысить цены на нефть

При этом некоторое снижение нефтяных цен, наблюдающееся последние месяцы, может оказаться довольно коротким. Их может опять погнать наверх восстановление экономики Китая, которая, судя по первым признакам, постепенно начинает оправляться от последствий жесткой антиковидной политики страны. Хотя никто в ближайшее время не ждет нового скачка цен до 139 долларов за баррель, все больше аналитиков предсказывают удорожание нефти в этом году до 100-долларовой отметки.

Американский инвестбанк Goldman Sachs полагает, что это произойдет к декабрю. Свою роль может сыграть и объявленное Россией сокращение добычи нефти в стране примерно на 5% с марта 2023 года. Как подчеркнули в Москве, решение было принято на фоне эмбарго ЕС на российскую нефть и введение ценового потолка.