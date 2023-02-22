После распада СССР Российская Федерация быстро прекратила начавшиеся было на ее территории деколониальные процессы. Дальнейший «парад суверенитетов» без тотального контроля Москвы оказался невозможен. Кавказские войны затормозили процесс демонтажа империи, а с приходом к власти Путина вернулась привычная имперская практика - расширение за счет соседей. Мы поговорили с пятью именитыми экспертами о том, почему Запад все это время позволял России убеждаться в своей правоте и в итоге развязать полномасштабную войну. Материал публикуется в рамках серии Rus.Postimees «Год войны».
Большой анализ ⟩ Миссия «остановить Россию» невыполнима. Почему Запад не предотвратил войну
«Аппетиты у России были широкие и раньше, но осеклись на Афганистане. А когда погорели на Афганистане, то решили привлечь Европу... А потом "шлепнут" и Европу… В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией. Пока русизм существует, он не откажется от своих амбиций».
Эти слова первый президент Ичкерии Джохар Дудаев сказал в 1995 году, еще до прихода к власти Владимира Путина. К тому времени развалившийся «совок», подобно терминатору, стал снова собирать свои отвалившиеся части, и независимая Ичкерия первой попала в воронку.
Справедливо ли говорить, что Путин создал сегодняшнюю Россию, или это глубинная Россия породила Путина, чтобы он воплотил ее стремление к имперскому величию?
Империю Запад в упор не видел
Как и Дудаев, многие украинские военные аналитики и лидеры мнений уже к середине нулевых осознавали, что военное столкновение неизбежно: Россия не способна отпустить Украину, а Украина возвращаться в какой-то союз с Россией не собиралась.
Украинский парламент не ратифицировал даже устав СНГ, поэтому Украина числилась в союзе формально, а затем и вовсе вышла из него. Однако, природу отношений между Россией и покоренными ею народами, которые длились не одну сотню лет, понимали только те государства, которые хоть на время попадали в сферу российских интересов.
Западная Европа и США смотрели на происходившие в 90-е годы процессы как на нежелательный сепаратизм в большой Russia. Никаких народов, кроме Russians, за исключением стран Балтии, никто в упор не видел.
«Как ни странно, у Запада, который хорошо осознал собственное колониальное прошлое, возникли серьезные проблемы с пониманием колониальных отношений в Восточной Европе, - считает бывший вице-канцлер Минобоорны, эксперт по вопросам безопасности Меэлис Ойдсалу.
Того же мнения придерживается журналист, аналитик базирующегося в Вашингтоне Центра анализа европейской политики (CEPA) Эдвард Лукас, который считает, что западные правительства совершенно не осознавали имперскую суть Советского Союза и Российской Федерации.
«Они рассматривали холодную войну как противостояние идеологий и политических систем, - говорит Лукас. - Запад испугался "национализма", который у них ассоциировался с экстремизмом и нестабильностью. Важнее было удержать у власти сначала Горбачева, а затем Ельцина, чем беспокоиться о судьбе окраин».
«Зону влияния» России приняли по умолчанию
Почему же так вышло, что все смирились со стремлением России сохранить такое архаичное для 90-х годов явление, как «справедливая сфера влияния»?
По мнению политического эксперта Ивана Преображенского, Россия в 1991 году считалась лидером демократического транзита на постсоветском пространстве, поэтому ее влияние рассматривалось как неоднозначное, но скорее благотворное.
Брать на себя роль миротворца на постсоветском пространстве на Западе никто не был готов. «На Западе в годы холодной войны расцвел "реализм" в подходе к международным отношениям, - говорит Меэлис Ойдсалу. - Реализм признавал сферы влияния великих держав».
По словам Ойдсалу, даже в нынешнем демократическом обществе все еще есть эта идеология, оправдывающая колониализм, и это почему-то остается приемлемым. Непонимание проблем малых стран будет еще долго, так как изменение взглядов в академических и дипломатических кругах происходит медленно и требует системного внешнего давления, чего до сих пор не было.
Справедливая зона влияния – не только Украина
О бессилии Запада перед российскими претензиями на мировое господство бывший министр иностранных дел и президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сказал: «Они вообще никогда не хотели видеть агрессивную политику России по отношению к соседним странам, все продолжали делать вид, что ничего не происходит».
«Нападение России на Грузию было явной агрессией, но Устав ООН западные страны предпочли игнорировать с самого начала. - говорит Ильвес. - Сначала достигли договоренности, что до тех пор, пока российские войска остаются на территории Грузии, соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Россией будет заморожено. Но уже через полтора месяца Франция выступила с предложением восстановить соглашение с Россией».
По словам Ильвеса, тогда победил здравый смысл, и это предложение не прошло, но было понятно, что Евросоюз во главе с Францией молчаливо одобрил российскую агрессию. За этим последовала политика Обамы по «перезагрузке» отношений с Россией, когда ей снова дали понять, что не было никакой агрессии.
«О кибератаках на Эстонию в 2007 году уже можно и не говорить. Эту историю на Западе целенаправленно замалчивали, - грустно констатирует Ильвес. - Для любого, кто мало-мальски разбирался в вопросе, было очевидно, что это было нападение России на наше киберпространство. Чтобы замять вопрос, решили "отдать" Эстонии киберцентр НАТО».
«Ихтамнет» как явление гибридной войны
Война, которую Россия развязала в 2014 году, долго ею не признавалась. Российские власти и СМИ говорили о сепаратистах, о гражданской войне и о референдуме в Крыму, на котором решение принял «крымский народ». Запад снова не понял этой игры и призвал Украину сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность федерализации.
По мнению Ивана Преображенского, тогда в европейской политике было банальное непонимание происходящего, хотя задним числом некоторые политики (Ангела Меркель, например) приписывали себе прозорливость.
«Я думаю, именно 2014 год стал логичным завершением публичной империализации России, которую Путин пообещал в 2007 году во время мюнхенской речи, но на которую никто не обращал внимания», - поделился мыслями с Rus.Postimees украинский историк Сергей Громенко.
По мнению Громенко, причина в том, что все привыкли решать «внутренние» конфликты и включили знакомую программу: «Основная масса конфликтов в последние полвека имела характер гражданских войн. Международные правозащитные организации возникали в период гражданских противостояний внутри стран, как расовые бунты в Америке.
Конфликты на Балканах формально тоже носили гражданский характер. Израильско-палестинский конфликт может трактоваться как внутренний, по крайней мере, после Ливанской войны 1973 года», – пояснил Громенко.
Целые поколения чиновников, дипломатов привыкли разбираться с конфликтами по принципу: «давайте мы прямо сейчас остановим стрельбу, проведем зеленую линию, и пусть стороны договорятся».
По словам Громенко, согласно этому подходу и попытались примирить неких «сепаратистов» с Украиной, игнорируя присутствие в стране российских военных. «Я до марта 2014 года жил в Крыму, и я видел, как это все происходило. Не было там никаких сепаратистов, там были российские войска, это была интервенция, – говорит украинский историк.
Поскольку с 1945 года в Европе не было вооруженного вторжения одной страны в другую, если не считать советских интервенций, европейская дипломатическая братия пошла по старому проверенному пути «давайте договоримся где-то посередине».
По мнению Эдварда Лукаса, фактором стало полное убеждение, что Украина действительно поделена на русскоязычный Восток и украиноязычный Запад. Это способствовало вере в то, что Россия защищает людей, опасающихся якобы националистического украинского руководства в Киеве. «Эта точка зрения тоже основывалась на предрассудках и невежестве», - пояснил аналитик CEPA.
Если бы не «Крымнаш», большой войны бы не было
Тоомас Хендрик Ильвес считает, что в 2014 году Путину окончательно дали карт-бланш. Он подчеркнул, что договор о строительстве газопровода Норд Стрим-2 был подписан уже после аннексии Крыма Российской Федерацией.
«Немецкая фирма Rheinmetall построила центр для тренировки спецназа в России (г. Мулино – прим. ред.), совершенно безнаказанно поддержав российскую армию. Это красноречиво говорит о том, что в противостоянии международного права и денег выигрывали всегда деньги», - четко сформулировал проблему президент Ильвес.
В 2014 году Международное сообщество не готово было оказывать военную помощь Украине, так как даже не понимало, что это вторжение, считает Иван Преображенский. В этом смысле реакция была адекватной их пониманию ситуации. Учитывая надежду ЕС и США, что Крымом все и ограничится, другой реакции быть не могло.
По мнению Преображенского, Запад мог бы предотвратить войну, если бы воспринял как начало большой войны захват Россией Донецка и Луганска. Именно это, а не аннексия Крыма, было главным событием 2014 года. Но Кремлю удалось сместить акценты и избежать санкций, подобных тем, которые действуют сейчас.
«В 2014 году и Украина могла повести себя по-другому, то есть ответить военным сопротивлением на аннексию Крыма, - считает Меэлис Ойдсалу. - Этот большой урок для всех, включая Эстонию, заключается в том, что задабривать агрессора не стоит, это верный путь к следующему, гораздо более крупному нападению. Нужно немедленно давать военный силовой отпор».
Запад не предотвратил войну. А должен был?
США знали о подготовке полномасштабного вторжения задолго до формального ввода российских войск, и Вашингтон предупреждал Киев об этом. Так справедливо ли говорить, что «Запад не предотвратил эту войну»? По мнению эксперта Меэлиса Ойдсалу, Россия воспользовалась страхом Запада перед эскалацией конфликта.
«Запад был хорош в обеспечении информацией, но не в военной поддержке. Мы должны были провести крупные учения НАТО в Украине в 2021 году и оставить оружие, предварительно расположив его, и обучить украинцев тому, как им пользоваться», - уверен Эдвард Лукас.
Историк Сергей Громенко уверен, что сама постановка вопроса о том, что не предотвратил войну кто-то, кроме России, неверна. В вооруженной агрессии виновата только Россия, потому что именно Россия попыталась решить свои внутренние проблемы за счет соседей, и не в первый раз.
«Между Украиной и Россией уже в начале 90-х была "холодная война" в Крыму. Когда делили Черноморский флот, то доходило дело до рукопашной между солдатами и матросами из разных структур. В 2003 году Путин, продемонстрировал претензии на украинский остров Тузла», – рассказывает Громенко.
Учения 2021. Напугали, но войну не отменили
Путин стягивал войска к границам еще весной 2021 года. Произошла встреча с Владимира Путина с Джо Байденом, но она не предотвратила вторжение России. По мнению Меэлиса Ойдсалу, странно было бы ждать, что такие шаги сработают, поскольку Россия в любом случае намеревалась воевать, а не «торговалась» за условия.
«Эта уверенность, которая была распространена, в том числе, в Эстонии, будто Россия всерьез вела переговоры с Западом о новой архитектуре безопасности и лишь тогда решила атаковать, когда переговоры не увенчались успехом – она совершенно неправдоподобна», - считает Ойдсалу.
По мнению Ойдсалу, новые переговоры не предотвратили бы эту войну. Переговоры уже состоялись и увенчались Минскими соглашениями. Предотвратить войну в 2022 году помогло бы только принятие Украины в НАТО или масштабная переброска сил западных союзников на территорию Украины несколькими годами ранее. Война разразилась потому, что у Путина был план этой войны.
В то же время, все были уверены, что спасать Украину чем-то иным, кроме переговоров с Путиным, не имело смысла. Основная масса и аналитиков, и спецслужб смотрела на будущий конфликт глазами Москвы. «С их точки зрения, все выглядело совершенно безнадежно, - пояснил Сергей Громенко. - Если мы посмотрим на статистику, то есть на миллионную российскую армию, на их десятки тысяч танков, на безумное количество ракет и артиллерийских снарядов, то, разумеется, сложится впечатление, что Россия сразу же задавит Украину массой. Не только в России или на Западе, но и в Украине многие так думали. К счастью, не все».
Война вдолгую должна обескровить Россию
Сегодня есть версия, что Западу нужна долгая война, чтобы ослабить Россию, и именно поэтому нет поставок вооружений в таком объеме, чтобы Украина смогла быстро освободить всю свою территорию. Большинство опрошенных нами экспертов считают, что такая теория имеет смысл.
«США, безусловно, хотят ослабить Россию. У них свои стратегии, отличные от ЕС. Для США Россия важна как потенциальный военный союзник Китая, - пояснил свое мнение Иван Преображенский. - Это одна из причин, по которым поставки вооружений не растут. Вторая в том, что многим странам почти нечего поставлять, их армии не были готовы к этой войне».
Сергей Громенко тоже считает, что здравое зерно в этом предположении есть. Но еще Запад, особенно США, заботят ядерное оружие и Китай: «Даже если предположить, что Путин не применит ядерное оружие, есть опасения, что развал России приведет к экспорту ядерного оружия и технологий террористам».
Украине помогают ровно настолько, чтобы Украина постепенно побеждала Россию, но чтобы крах России все-таки не был вопросом завтрашнего дня. «Никто специально не приносит украинцев в жертву, но этот шкаф не должен упасть со слишком большим количеством плохих последствий», - считает Громенко.
Что будет после войны с нами и с Россией
Сегодня уже должны рассматриваться планы развития на будущее. Какими будут отношения с Россией и каким будет сценарий нового мира – это вопросы, которыми уже должно задаваться много специалистов, но публично об этом никто не говорит.
«Безусловно, такие стратегии есть, но ими заняты преимущественно независимые интеллектуалы, - уверен Иван Преображенский. - Власти стран ЕС, в основном, реагируют на происходящее реактивно и смогут планировать будущее примерно через пару лет, ближе к следующему большому циклу выборов. Как раз и война может к тому моменту закончиться».
Бывший вице-канцлер министерства обороны Эстонии Меэлис Ойдсалу считает, что какое-то время общения с Россией особо и не будет: «Если мы не будем к этому морально готовы, то так и не сможем избавиться и от страхов перед Россией».