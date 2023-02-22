Большой анализ ⟩ Миссия «остановить Россию» невыполнима. Почему Запад не предотвратил войну

Война вдолгую должна обескровить Россию

Сегодня есть версия, что Западу нужна долгая война, чтобы ослабить Россию, и именно поэтому нет поставок вооружений в таком объеме, чтобы Украина смогла быстро освободить всю свою территорию. Большинство опрошенных нами экспертов считают, что такая теория имеет смысл.

«США, безусловно, хотят ослабить Россию. У них свои стратегии, отличные от ЕС. Для США Россия важна как потенциальный военный союзник Китая, - пояснил свое мнение Иван Преображенский. - Это одна из причин, по которым поставки вооружений не растут. Вторая в том, что многим странам почти нечего поставлять, их армии не были готовы к этой войне».

Сергей Громенко тоже считает, что здравое зерно в этом предположении есть. Но еще Запад, особенно США, заботят ядерное оружие и Китай: «Даже если предположить, что Путин не применит ядерное оружие, есть опасения, что развал России приведет к экспорту ядерного оружия и технологий террористам».

Украине помогают ровно настолько, чтобы Украина постепенно побеждала Россию, но чтобы крах России все-таки не был вопросом завтрашнего дня. «Никто специально не приносит украинцев в жертву, но этот шкаф не должен упасть со слишком большим количеством плохих последствий», - считает Громенко.

Что будет после войны с нами и с Россией

Сегодня уже должны рассматриваться планы развития на будущее. Какими будут отношения с Россией и каким будет сценарий нового мира – это вопросы, которыми уже должно задаваться много специалистов, но публично об этом никто не говорит.

«Безусловно, такие стратегии есть, но ими заняты преимущественно независимые интеллектуалы, - уверен Иван Преображенский. - Власти стран ЕС, в основном, реагируют на происходящее реактивно и смогут планировать будущее примерно через пару лет, ближе к следующему большому циклу выборов. Как раз и война может к тому моменту закончиться».