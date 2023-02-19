Орбан: Будапешт – за экономические связи с Москвой

«Мы будем поддерживать экономические отношения с Россией и рекомендуем всему западному миру то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров», - сказал Орбан.

«Правительство Венгрии не считает реалистичным предположение о том, что Россия представляет угрозу безопасности Венгрии или Европы», - добавил политик. По его словам, Европа «была на грани сползания к войне». «Фактически, она уже находится в состоянии косвенной войны с Россией», - заявил премьер, добавив, что, в отличие от Венгрии, все остальные члены НАТО и ЕС поддерживают войну.