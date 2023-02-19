В субботу, 18 февраля, в Риге сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (VUGD) получили вызов к зданию на улице Кришьяня Валдемара, поскольку в доме возникли трещины, передает Rus.TVNET.
Видео ⟩ В Риге в многоэтажном здании образовались трещины: людей пришлось эвакуировать
VUGD сообщает, что в 18:52 спасатели получили вызов на улицу Кришьяня Валдемара, где, согласно первоначальной информации, в многоэтажном здании образовались трещины.
На месте происшествия пожарные обнаружили видимые трещины в здании и начали эвакуацию людей. Для размещения эвакуированных людей на месте происшествия в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией был предоставлен автобус.
Информация о состоянии здания передана в Рижское строительное управление. На месте происшествия работали 23 спасателя.
VUGD сообщает, что из двух соседних зданий в сотрудничестве с Рижской муниципальной полиции эвакуированы 33 человека, собака и два кота.
Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис рассказал агентству LETA, что на месте находятся два автобуса Rīgas satiksme. Один человек выразил желание, чтобы его разместили.