Видео ⟩ В Риге в многоэтажном здании образовались трещины: людей пришлось эвакуировать

VUGD сообщает, что в 18:52 спасатели получили вызов на улицу Кришьяня Валдемара, где, согласно первоначальной информации, в многоэтажном здании образовались трещины.

На месте происшествия пожарные обнаружили видимые трещины в здании и начали эвакуацию людей. Для размещения эвакуированных людей на месте происшествия в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией был предоставлен автобус.

Информация о состоянии здания передана в Рижское строительное управление. На месте происшествия работали 23 спасателя.

VUGD сообщает, что из двух соседних зданий в сотрудничестве с Рижской муниципальной полиции эвакуированы 33 человека, собака и два кота.