Галерея ⟩ Метель не помеха: стартовал масштабный лыжный марафон, движение будет нарушено

В момент старта на улице было -1,5°С, дул северо-западный ветер со скоростью 6,6 м/с.

Снег шел с вечера субботу до утра воскресенья, а снежный покров уже ориентировочно составил 10 см. Старт также сопровождался снегопадом.

Из-за метели было сложнее обычного припарковать машины и добраться до старта, а лыжников можно было заметить бегущими за несколько минут до старта. На лыжной трассе также царит метель.

Информация о дорожном движении в связи с Тартуским марафоном в воскресенье, 19 февраля, в районе Отепя и Эльва:

Всех участников дорожного движения просят с особым вниманием и пониманием отнестись к помехам на дороге, вызванным движением лыжников и их сопровождающих в районе Отепя-Кяэрику-Пука-Палупера-Эльва 19 февраля с 6.00 до 18.00.

На пересечениях дорог и трасс ожидающим автомобилям разрешается пересечь трассу, если это возможно, но из-за большого количества лыжников поток иногда может быть настолько плотным, что время ожидания может достигать до одного часа. Подробную информацию о маршруте смотрите на сайте мероприятия www.tartumaraton.ee.

Источник: Департамент транспорта