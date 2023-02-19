ФОТО ⟩ Прощай, классика? Масленичные круассаны захватывают прилавки

Сотрудникам пярнуского фермерского рынка пришлось спрятать часть масленичных булочек от покупателей, чтобы фотографу Pärnu Postimees было что запечатлеть. «Мы придержали их для вас, иначе их бы все раскупили», - усмехнулась заведующая магазином Лагле Руусмаа.