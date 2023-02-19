Новые времена требуют новых вкусов. Так, в преддверии приближающейся Масленицы в пярнуских пекарнях классические масленичные булочки со взбитыми сливками теряют популярность, проигрывая вариантам видоизмененной традиционной выпечки.
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ФОТО ⟩ Прощай, классика? Масленичные круассаны захватывают прилавки
Прощай, классика? Масленичные круассаны захватывают прилавки
Сотрудникам пярнуского фермерского рынка пришлось спрятать часть масленичных булочек от покупателей, чтобы фотографу Pärnu Postimees было что запечатлеть. «Мы придержали их для вас, иначе их бы все раскупили», - усмехнулась заведующая магазином Лагле Руусмаа.
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