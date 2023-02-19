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ФОТО ⟩ Прощай, классика? Масленичные круассаны захватывают прилавки

Кати Саагим Урмас Лйук
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Прощай, классика? Масленичные круассаны захватывают прилавки
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Масленичные булочки на фермерском рынке продают уже с 9 января.
Масленичные булочки на фермерском рынке продают уже с 9 января. Фото: Urmas Luik

Новые времена требуют новых вкусов. Так, в преддверии приближающейся Масленицы в пярнуских пекарнях классические масленичные булочки со взбитыми сливками теряют популярность, проигрывая вариантам видоизмененной традиционной выпечки.

Сотрудникам пярнуского фермерского рынка пришлось спрятать часть масленичных булочек от покупателей, чтобы фотографу Pärnu Postimees было что запечатлеть. «Мы придержали их для вас, иначе их бы все раскупили», - усмехнулась заведующая магазином Лагле Руусмаа.

Выбор булочек просто ошеломительный: есть как классические малсеничные булочки, так и булочки с разными джемами. Однако самыми популярными являются масленичные круассаны.

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