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Территориальная оборона Эстонии получит снаряжение на 132 миллиона евро

BNS
Территориальная оборона Эстонии получит снаряжение на 132 миллиона евро
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Учения. Фото иллюстративное.
Учения. Фото иллюстративное. Фото: Indrek Jurtšenko ja Tiit Freienthal

Правительство выделило Кайтселийту на укрепление территориальной обороны 132 миллиона евро, которые в течение следующих четырех лет пойдут на закупку индивидуальных переносных систем, приборов ночного видения и тепловизоров, а также транспортных средств и боеприпасов.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что численность личного состава теробороны к началу 2024 года будет удвоена с нынешних 9500 до 20 000 бойцов, которых необходимо экипировать, вооружить и обучить.

«Необходимость увеличения потенциала Кайтселийта и усиления территориальной обороны - один из важнейших уроков войны в Украине, - сказал министр обороны Ханно Певкур. - Одной из важнейших задач Кайтселийта является подготовка частей теробороны к действиям в условиях военного времени».

В этом году для дополнительного личного состава теробороны будет проведена интенсивная учебная деятельность, основанная на принципах гибкости. Для ее проведения будут привлечены как ополченцы, так и кадровые военнослужащие Сил обороны.

Обучение пройдут как командиры взводов, так и рядовые. На проведение в этом году учебных сборов личного состава теробороны запланировано 7 миллионов евро. В бюджет включены также дополнительные расходы на боеприпасы в размере 2,2 млн евро.

Из госбюджета Кайтселийт получит дополнительные 50 миллионов евро. Если в 2021 году сумма выделений ополчению составила 38,6 млн евро, то в 2022 году она выросла уже до 48,5 млн.

Закупку снаряжения для дополнительных подразделений территориальной обороны осуществляет государственный центр оборонных инвестиций, поступление снаряжения запланировано на первое полугодие текущего года.

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