В популярном напитке нашли стекло: отзывают сотни тысяч бутылок

Всего, по данным департамента, добровольный отзыв касается 25 200 товаров, но поскольку напиток продается в США упаковками по 12 бутылок, потенциально опасных бутылок более 300 000.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США отнесло отозванные продукты к классу II, который описывается следующим образом: «Риск серьезной травмы или смерти низок, но существует вероятность травмы с необратимыми последствиями и серьезными побочными эффектами».

На данный момент неизвестны обстоятельства обнаружения стекла, а также неизвестно, обнаружил ли какой-то человек осколок стекла в своем напитке или поранился ли в результате этого.