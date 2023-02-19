Читательница Elu24 Лийза едет со своей семьей из Вильянди в Таллинн и говорит, что состояние дорог на пути Вильянди-Имавере очень плохое. «Это действительно ужасно, я чуть не плачу, поскольку ребенок в машине и некоторые сумасшедшие люди в таких дорожных условиях идут на обгоны!»
Видео ⟩ Женщина о дорожных условиях на пути в Таллинн: это ужасно, я чуть не плачу
«На участке дороги Вильянди-Имавере приходится ехать по снежным валам. Состояние дорог ужасное. Мы едем со скоростью 50-60», - говорит Лийза, которая сейчас едет в Таллинн со своей семьей.
«Шоссе не видно, все в снегу. Не могу понять, куда ведет дорога. Под снегом также есть слой льда. Ветрено и туманно. Честно говоря, ехать страшно», - говорит она.
«У нас полноприводная машина, но проезжать эту дорогу на обычной малолитражке - катастрофа, - говорит она. - Одна машина перед нами съехала на обочину и просто остановилась. Женщины были за рулем».
«Как это возможно? Почему эту дорогу не расчистили? Я не представляю, как мы доберемся до Таллинна. Под снегом замерзший грубый слой льда», - очень волнуется Лийза.
Она говорит, что когда выезжаешь на шоссе Таллинн-Тарту, дорожные условия не такие уже ужасные, но поскольку дует ветер, то в такую погоду при возможности лучше остаться дома и никуда не ехать. «От Tikupoiss (ресторан в Имавере - прим.ред.) условия на дороге Таллинн-Тарту нормальные, а между Tikupoiss и Вильянди - сумасшедший дом. Участок Вильянди-Имавере до Таллиннского шоссе совсем не чистится!»