Видео ⟩ Женщина о дорожных условиях на пути в Таллинн: это ужасно, я чуть не плачу

«На участке дороги Вильянди-Имавере приходится ехать по снежным валам. Состояние дорог ужасное. Мы едем со скоростью 50-60», - говорит Лийза, которая сейчас едет в Таллинн со своей семьей.

«Шоссе не видно, все в снегу. Не могу понять, куда ведет дорога. Под снегом также есть слой льда. Ветрено и туманно. Честно говоря, ехать страшно», - говорит она.

«У нас полноприводная машина, но проезжать эту дорогу на обычной малолитражке - катастрофа, - говорит она. - Одна машина перед нами съехала на обочину и просто остановилась. Женщины были за рулем».

«Как это возможно? Почему эту дорогу не расчистили? Я не представляю, как мы доберемся до Таллинна. Под снегом замерзший грубый слой льда», - очень волнуется Лийза.