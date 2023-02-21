ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЖАНИН ⟩ Легализация эвтаназии не должна породить индустрию «добровольной смерти»

Конечно, прекращение лечения отличается от убийства пациента, потому оно до сих пор и запрещено, а всех действительно вылечить не всегда возможно. Тем не менее, мы вплотную подходим к дилемме между максимизацией общественного блага и борьбой за каждую жизнь, между медицинским коллективизмом и индивидуализмом. Вообще, стоит признать, что идея о том, что общество будет бороться за жизнь каждого индивида, появилась совсем недавно, ведь раньше это было просто невозможно. Долго ли мы сможем продолжать?

Пандемия вроде как кончилась, а кризис во всех сферах жизни продолжается. Ресурсы всегда ограничены, а лечить дорого и некому. С точки зрения сторонников эвтаназии, почему бы не направлять всех особо не протестующих пациентов с неблагополучным прогнозом на скорейшую эвтаназию, чтобы «прекратить их мучения» и помочь спасти молодых и сильных?