Меры предосторожности ⟩ В Стамбуле закроют 93 школы, здания которых не отвечают нормам безопасности при землетрясениях

76 школ, находящихся в зоне риска, снесут и реконструируют, еще 17 укрепят.

Перевести в безопасные здания придется 51 995 учащихся и 2675 учителей. Ерликая поблагодарил учеников, их родителей и учителей за терпение и понимание.

Накануне мэрия Стамбула предупредила, что около 10 тысячи жителей города проживают в 318 домах с максимальным риском обрушения при землетрясении, писал РБК со ссылкой на Milliyet. Еще 1525 зданий в Стамбуле имеют повышенный риск обрушения.

Представитель мэрии Бугра Гёкче заявил, что мэрия начнет содействовать в переезде жителей и арендаторов из этих зданий, в том числе за счет единовременных выплат в 4,5 тысыч лир. «Мы считаем, что это важная инициатива в рамках эвакуации из опасных сооружений», - пояснил Гёкче.