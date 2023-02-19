Дома тысяч жителей Эстонии опасны, поскольку упускается одна простая вещь

По словам Пярьяла, люди каждый день говорят, что со старым датчиком было хорошо и просто. «Даже если пригорала еда и комната была заполнена густым дымом, он не пищал. А этот новый датчик слишком чувствительный и срабатывает намного чаще, – привел он примеры. – Вывод вполне ясный и простой: старый датчик висел просто для красоты и не выявлял дым».

Поскольку датчик призван спасать жизни и предотвращать несчастные случаи, его нельзя использовать по принципу, что пока он работает, буду им пользоваться. Если во время пожара выяснится, что датчик амортизировался и больше не работает, последствия будут весьма трагическими.

К сожалению, сигнал, который раздается при нажатии на кнопку после замены батарейки, не означает, что датчик, висевший на потолке десять и более лет, сработает и тогда, когда помещение будет задымлено. Срок службы датчиков установлен потому, что их технические компоненты не работают вечно. Помимо этого, со временем в датчике накапливается пыль и прочая грязь, которые постепенно блокируют находящиеся внутри прибора ребра дымовой камеры, и дым попросту больше не попадает в нее.

Как узнать, что датчик старый?

Срок службы датчиков может быть очень разным. У всех дымовых датчиков и датчиков угарного газа он не один и тот же. Срок годности датчика определяется в ходе процесса сертификации устройства.

Срок службы зависит от конкретного прибора и как правило составляет 3–10 лет. Датчики угарного газа пригодны к использованию в течение не более семи лет. Соответствующая информация обычно приведена на наклейке на обратной стороне датчика.

«Срок службы отсчитывается не от начала использования датчика, а с момента его производства, – подчеркнул Пярьяла. – Если такой маркировки на датчике нет, стоит сделать вывод, что датчик уже слишком старый и его в срочном порядке следует заменить».

Дымовые датчики являются обязательными для всех жилых помещений, а датчики угарного газа – для всех жилых помещений, в которых есть соединенная с трубой отопительная установка, работающая на твердом топливе (плита, камин, печь и т. д.) или газе.