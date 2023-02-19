Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступает за идею закупок Евросоюзом боеприпасов от имени своих членов для помощи Украине.
Боррель поддержал предложение Каи Каллас, как более эффективно помочь Украине
Соответствующее предложение Боррель озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности. Таким образом глава европейской дипломатии поддержал премьер-министра Эстонии Каю Каллас.
«Я полностью согласен с предложением эстонского премьер-министра, и мы работаем над этим, и это сработает», - подчеркнул Боррель.
Напомним, что ранее Каллас заявила, что ЕС должен в большем объеме помогать Украине оружием и не только смотреть на свои запасы на складах, но и проводить совместные закупки.
«Мы должны дать четкий сигнал оборонной промышленности ЕС, что она должна производить больше. Я думаю, что, мы могли бы использовать такой же механизм, как с вакцинами: страны ЕС выделят средства, Еврокомиссия сделает закупку и после этого все это будет направлено напрямую Украине», - сказала Кая Каллас на неформальном внеочередном заседании Европейского совета.