Боррель поддержал предложение Каи Каллас, как более эффективно помочь Украине

«Я полностью согласен с предложением эстонского премьер-министра, и мы работаем над этим, и это сработает», - подчеркнул Боррель.

Напомним, что ранее Каллас заявила, что ЕС должен в большем объеме помогать Украине оружием и не только смотреть на свои запасы на складах, но и проводить совместные закупки.

«Мы должны дать четкий сигнал оборонной промышленности ЕС, что она должна производить больше. Я думаю, что, мы могли бы использовать такой же механизм, как с вакцинами: страны ЕС выделят средства, Еврокомиссия сделает закупку и после этого все это будет направлено напрямую Украине», - сказала Кая Каллас на неформальном внеочередном заседании Европейского совета.