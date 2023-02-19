Анастасия Охрименко прикуривает сигарету Camel, рядом с ней дрожащими от холода руками зажигает L&M подруга Анна Коростенская. Они стоят на кладбище, где похоронены их возлюбленные – Алексей Завадский и Юрий Стяглюк.

У парней была привычка вместе выкуривать по сигарете в конце дня, и теперь их девушки почитают их память этим печальным ритуалом, зажигая сигареты любимой марки каждого из них.

Алексей и Юрий погибли на Восточном фронте Украины с разницей в пять месяцев. Один из них умер на руках своего лучшего друга Вадима Охрименко. «Один миг – и его не стало», – говорит он информационному агентству AP, торопливо упаковывая свою боевую форму и снаряжение. Совсем скоро он вернется на фронт со смесью грусти и жажды мести на душе.

Эта пятерка знала друг друга с самого детства, они вместе росли в городе Буча Киевской области, который стал для всего мира символом самых ужасающих преступлений российской армии.