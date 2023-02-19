Российский АвтоВАЗ, производящий легковые автомобили Lada, полагает, что в этом году сможет экспортировать заграницу больше автомобилей, чем в прошлом году.
Производитель Lada: надеемся, что в этом году дела на мировом рынке будут обстоять лучше
В 2022 году АвтоВАЗ экспортировал в общей сложности 17 200 легковых автомобилей в семнадцать стран, что более чем в два раза больше, чем годом ранее.
«Надеемся, что в этом году экспорт АвтоВАЗа начнет восстанавливаться», - сказал в интервью телеканалу «Россия-24» генеральный директор российского автопроизводителя Максим Соколов.
Однако Соколов подчеркнул, что значительный рост ожидается все-таки в следующем году, поскольку для выхода на новые филиалы мирового рынка потребуется больше времени.
«В этом году мы будем бороться за то, чтобы закрепиться на новых рынках: в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, - пояснил Соколов. - Мы уже обсуждали поставки по этим направлениям». По словам генерального директора, значительное улучшение экспорта ожидается уже в этом году.