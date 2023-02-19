Производитель Lada: надеемся, что в этом году дела на мировом рынке будут обстоять лучше

В 2022 году АвтоВАЗ экспортировал в общей сложности 17 200 легковых автомобилей в семнадцать стран, что более чем в два раза больше, чем годом ранее.

«Надеемся, что в этом году экспорт АвтоВАЗа начнет восстанавливаться», - сказал в интервью телеканалу «Россия-24» генеральный директор российского автопроизводителя Максим Соколов.

Однако Соколов подчеркнул, что значительный рост ожидается все-таки в следующем году, поскольку для выхода на новые филиалы мирового рынка потребуется больше времени.