Бывшие министры соцдел: здравоохранению в Эстонии уделяется слишком мало внимания

«За последние годы были достигнуты межпартийные договоренности о финансировании научно-исследовательской деятельности на уровне одного процента и о повышении расходов на оборону до не менее трех процентов ВВП. Эти решения обеспечивают устойчивое развитие сфер деятельности и вселяют в людей уверенность. Мы считаем единственно правильным достигнуть подобного консенсуса и в области здравоохранения, потому что только так можно преодолеть десятилетия недостатка финансирования сферы и продолжить развитие системы здравоохранения», - говорится тексте заявления министров.

Бывшие министры заявляют, что Эстония вносит в сектор здравоохранения на три процента от ВВП меньше, чем в среднем по Европейскому союзу. В Эстонии на сегодня есть эффективная система здравоохранения, в которой хороших результатов лечения удается достигнуть при низких затратах, однако доступность медицинских услуг должна стать лучше и равномернее как в финансовом, так и в региональном отношении.