Бывшие министры социальных дел от Центристской партии Сийри Овийр, Яак Ааб и Танель Кийк в совместном заявлении призвали все стремящиеся пройти в парламент партии заключить соглашение о том, что правительство, сформированное после выборов, увеличит финансирование здравоохранения до среднего уровня по Европейскому союзу, продолжит необходимые инвестиции как в больницы, так и в медицинские центры, а также снизит налог с оборота на лекарства.
Бывшие министры соцдел: здравоохранению в Эстонии уделяется слишком мало внимания
«За последние годы были достигнуты межпартийные договоренности о финансировании научно-исследовательской деятельности на уровне одного процента и о повышении расходов на оборону до не менее трех процентов ВВП. Эти решения обеспечивают устойчивое развитие сфер деятельности и вселяют в людей уверенность. Мы считаем единственно правильным достигнуть подобного консенсуса и в области здравоохранения, потому что только так можно преодолеть десятилетия недостатка финансирования сферы и продолжить развитие системы здравоохранения», - говорится тексте заявления министров.
Бывшие министры заявляют, что Эстония вносит в сектор здравоохранения на три процента от ВВП меньше, чем в среднем по Европейскому союзу. В Эстонии на сегодня есть эффективная система здравоохранения, в которой хороших результатов лечения удается достигнуть при низких затратах, однако доступность медицинских услуг должна стать лучше и равномернее как в финансовом, так и в региональном отношении.
«Шаги для решения этих проблем необходимо предпринять уже сейчас, поскольку старение населения означает постоянно растущую потребность в медицинской помощи», - отметили в своем заявлении бывшие министры от Центристской партии.