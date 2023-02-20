Спасатель рассказал, велик ли риск землетрясения на популярных курортах Средиземноморья

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член команды EST-USAR, руководитель отдела готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента Эркки Пыльд.
– Эстонские туристы после землетрясения задаются вопросом, стоит ли опасаться отдыха на курортах Турции? Безопасно ли на побережье?
– Известно, что Турция находится в сейсмически активной зоне. В этом же поясе – еще довольно много стран Средиземноморья, и теоретически там везде возможны землетрясения. На карте сейсмической активности видно, что юго-восток Турции, пострадавший от разрушительного землетрясения, отмечен красным цветом; курортные зоны обозначены более светлым желтым цветом, что означает, что риски там, конечно же, есть, но они ниже.
– На карте видно, что греческие острова, Черногория и другие Балканские страны, где любят отдыхать эстонские туристы, находятся в том же желтом поясе, что и Анталийское побережье, где уровень опасности – ниже среднего...
– Да, страны Средиземноморья с их множеством курортных зон находятся в желтом поясе. Конечно, землетрясения случаются крайне редко, но они практически непредсказуемы.
– К чему не были готовы эстонские спасатели, прибывшие в регион катастрофы?
– Мы периодически проходили обучение и готовились к подобного рода миссиям. В декабре минувшего года эстонские спасатели ездили в Португалию тренироваться вызволять людей из-под завалов. Однако, в реальности команда Est-USAR в последний раз участвовала в спасательной миссии в 2005 году после землетрясения в Пакистане. Так что большинство членов нашей команды впервые оказались в такой ситуации. На месте стало понятно, что учения – учениями, и никакие тренировки не подготовят к тому, что довелось увидеть в реальности: масштабную катастрофу, очень много поломанных судеб, совершенно отчаявшихся людей, которые сутками не спали и не ели, оставались возле обрушенных зданий в надежде найти близких. Мы лицом к лицу столкнулись с их отчаянием и болью. К этому нельзя быть равнодушным.