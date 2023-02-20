Следует ли менять отпускные планы из-за произошедшего на юге-востоке Турции разрушительного землетрясения? К чему не были готовы эстонские спасатели, побывавшие на месте трагедии? Какие уроки вынесены на будущее?
Студия Postimees: уроки трагедии. Стоит ли опасаться отдыха на курортах Турции?
14:00 комментирует спасатель
Студия Postimees: уроки трагедии. Стоит ли опасаться отдыха на курортах Турции?
В студию Rus.Postimees приглашен спасатель команды EST-USAR, руководитель отдела готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента Эркки Пыльд. Смотрите прямой эфир в 14:00!
- После землетрясения в Турции туристы задаются вопросом, стоит ли ехать отдыхать на Анталийское побережье. Что можно посоветовать?
- Какова сейсмологическая обстановка на побережье и в регионе трагедии?
- К чему не были готовы эстонские спасатели спасатели, поспешившие на помощь в зону трагедии?
- Почему международные команды быстро вернулись?
- Насколько скоординированной была работа спасателей?
- Что в таких миссиях самое важное?
- Какие уроки вынесены на будущее?
- Что сейчас происходит в регионе катастрофы?
- В какой помощи нуждается Турция?
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