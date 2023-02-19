Украинские дети в школах Эстонии: они хорошо адаптируются, правда, есть одно «но»

Об этом говорится в отчете действующего при Рийигикогу Центра мониторинга развития «Украинские дети в эстонском образовании», пишет BNS.

«Больше всего детей украинских военных беженцев прибавилось в тех местных самоуправлениях, где и до того количество учеников на одного учителя было самым высоким, что еще больше обострило проблему нехватки и перегруженности учителей. Основными проблемами для учителей являются языковой барьер и преподавание в двуязычных классах, большие различия в учебных программах Эстонии и Украины и необходимость оказывать помощь украинским школьникам в выполнении домашних заданий», - отметила эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико.

Смягчить нагрузку эстонских учителей помогают украинские работники образования и добровольцы из числа беженцев, которые переводят тексты учебных материалов, помогают проводить уроки, оказывают поддержку ученикам. 104 военных беженца начали работать учителями в эстонских школах.

По состоянию на середину февраля в эстонских учебных заведениях обучается 8463 ребенка из Украины, или в среднем три процента всех эстонских школьников. Больше всего украинских школьников в Харьюмаа, где дети украинских военных беженцев составляют четыре процента. Почти половина, или 45,5 процента, украинских детей в Эстонии учатся в Таллинне. За Таллином по этим показателям следуют Тарту (9,9% украинских школьников) и Пярну (4,5%).