Хотя эстонские школы и детские сады в целом хорошо справляются с дополнительной нагрузкой, обучая детей украинских военных беженцев и, по оценке самих школ, дети-беженцы достаточно хорошо адаптируются к новым условиям, все же нехватка учителей и опорных лиц ставит школы в очень неравное положение по отношению к украинским детям.
Украинские дети в школах Эстонии: они хорошо адаптируются, правда, есть одно «но»
Об этом говорится в отчете действующего при Рийигикогу Центра мониторинга развития «Украинские дети в эстонском образовании», пишет BNS.
«Больше всего детей украинских военных беженцев прибавилось в тех местных самоуправлениях, где и до того количество учеников на одного учителя было самым высоким, что еще больше обострило проблему нехватки и перегруженности учителей. Основными проблемами для учителей являются языковой барьер и преподавание в двуязычных классах, большие различия в учебных программах Эстонии и Украины и необходимость оказывать помощь украинским школьникам в выполнении домашних заданий», - отметила эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико.
Смягчить нагрузку эстонских учителей помогают украинские работники образования и добровольцы из числа беженцев, которые переводят тексты учебных материалов, помогают проводить уроки, оказывают поддержку ученикам. 104 военных беженца начали работать учителями в эстонских школах.
По состоянию на середину февраля в эстонских учебных заведениях обучается 8463 ребенка из Украины, или в среднем три процента всех эстонских школьников. Больше всего украинских школьников в Харьюмаа, где дети украинских военных беженцев составляют четыре процента. Почти половина, или 45,5 процента, украинских детей в Эстонии учатся в Таллинне. За Таллином по этим показателям следуют Тарту (9,9% украинских школьников) и Пярну (4,5%).
В абсолютных показателях в первую десятку местных самоуправлений входят Таллинн - 3850 украинских школьников, Тарту - 839, Пярну - 381, Кохтла-Ярве - 240, Маарду - 189, Раквере - 181, Сааремаа - 175, Нарва - 158, Силламяэ - 117 и Ляэне-Харьюская волость - 110 учеников-украинцев. 63 процента украинских детей учатся на эстонском языке.
«Однако необходимо уточнить, что даже если дети учатся в школе с эстонским языком обучения, их учеба все же может быть в какой-то степени на русском или украинском языке, большое количество учащихся обучаются по методу языкового погружения», - отметила Киндсико.
Наибольшая доля украинских детей, обучающихся на русском или английском языках, проживает в Ида-Вирумаа и в Харьюмаа. В последнем 33 процента прибывших в уезд украинских детей учатся на русском языке, в Ида-Вирумаа этот показатель достигает 52 процентов.
Краткий отчет Центра мониторинга развития «Украинские дети в эстонском образовании» - это часть исследования темы преемственности и пополнения учительского состава, целью которого является разработка сценариев потребностей и преемственности учителей до 2040 года на основе как мировых, так и местных тенденций.