На острова и западное побережье Эстонии обрушится шторм

Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду на западном побережье и 23 метров в секунду - на островах.

В западной части Финского залива, в проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива в воскресенье во второй половине дня порывы северо-западного ветра достигнут 20 м/сек, а в северной части Балтийского моря 24 м/сек.