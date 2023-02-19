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На острова и западное побережье Эстонии обрушится шторм

BNS
На острова и западное побережье Эстонии обрушится шторм
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Штормовой ветер. Иллюстративное фото.
Штормовой ветер. Иллюстративное фото. Фото: Aleksandr Abrosimov, Wikimedia.org

В ближайшие часы на острова и западное побережье Эстонии обрушится шторм - об этом в воскресенье сообщило Агентство окружающей среды, направив региону предупреждение о ветре первой степени.

Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду на западном побережье и 23 метров в секунду - на островах.

В западной части Финского залива, в проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива в воскресенье во второй половине дня порывы северо-западного ветра достигнут 20 м/сек, а в северной части Балтийского моря 24 м/сек.

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