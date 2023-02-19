В ближайшие часы на острова и западное побережье Эстонии обрушится шторм - об этом в воскресенье сообщило Агентство окружающей среды, направив региону предупреждение о ветре первой степени.
На острова и западное побережье Эстонии обрушится шторм
На острова и западное побережье Эстонии обрушится шторм
Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду на западном побережье и 23 метров в секунду - на островах.
В западной части Финского залива, в проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива в воскресенье во второй половине дня порывы северо-западного ветра достигнут 20 м/сек, а в северной части Балтийского моря 24 м/сек.