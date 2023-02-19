Премьер-министр Кая Каллас в субботу приняла участие в нескольких обсуждениях на конференции по безопасности в Мюнхене, основной темой которых была ситуация в Украине. Также премьер-министр встретилась с президентом Молдовы, премьер-министром Северной Македонии, членами конгресса США и парламентов Германии и Великобритании.
Премьер-министр Каллас в Mюнхене: год назад мало кто верил, что Украина сможет противостоять России
По словам премьер-министра Каллас, одна из важнейших прозвучаших в субботу мыслей принадлежит министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который высказал ее в рамках обсуждения «Год спустя - борьба Украины за свою свободу и что будет дальше». «Кулеба напомнил, что, помимо поддержки Украины, необходима вера в Украину и ее победу. Год назад здесь, в Мюнхене, мало кто верил, что Украина сможет противостоять России», - сказала Каллас. «Весь народ Эстонии поддерживает Украину. Если мы будем верить, что Украина победит, то сможем обеспечить и необходимую для победы помощь», - добавила она.
Основной задачей тех, кто помогает Украине, сегодня является быстрое обеспечение военной помощи. «Украине нужна уверенность, что поставки оружия и снарядов продолжатся в объеме, который необходим, чтобы выиграть войну», - сказала Каллас.
Премьер-министр добавила, что для победы Украины нужно наращивать производственные мощности европейской оборонной промышленности. «Для этого оборонной промышленности нужна уверенность и конкретные заказы. Я сделала предложение для того, чтобы помочь Украине снарядами, найти в Европейском союзе способ совместно закупить снаряды для Украины», - сказала Каллас.
Каллас отметила также, что серые зоны на карте безопасности Европы должны остаться в прошлом. «Они являются источником нестабильности и ведут к войне. Поэтому Эстония поддерживает присоединение Украины к Европейскому союзу, а после войны и к НАТО», - добавила премьер-министр. «Украина борется с российской агрессией и одновременно проводит масштабные общественные реформы - уже то, чего им удалось достичь в условиях войны, производит впечатление», - добавила Каллас.
В субботнем обсуждении приняли участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, премьер-министр Финляндии Санна Марин, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, президент Чехии Петр Павел, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, а также историк и писатель Энн Эпплбаум.
Встреча с президентом Молдовы
На встрече с президентом Молдовы Майей Санду речь шла о ситуации в сфере безопасности, о враждебном влиянии России и присоединении Молдовы к Европейскому союзу.
По словам премьер-министр Каи Каллас, Россия заинтересована в том, чтобы вносить раскол в общества демократических стран. «Россия использует все возможности для создания нестабильности. Мы видим, как схожие схемы применяются в разных местах. Мы должны помнить о том, что, помимо конвенциональной войны, Россия продолжает также гибридную и информационную войну», - сказала Каллас.
«Тем важнее помочь Молдове справиться с рисками для ее безопасности. Эстония вносит свой вклад в безопасность Молдовы через европейской «Фонд мира», - сказала Каллас и подтвердила поддержку территориальной целостности и суверенитету Молдовы.
Премьер-министр отметила, что Молдова нуждается в нашей поддержке также на пути в Европейский союз, и Эстония готова делиться своим опытом реформ.
Встреча с членами конгресса США
Премьер-министр Каллас сказала на встрече с представителями обеих палат американского конгресса - Сената и Палаты представителей - что мы высоко ценим неизменный вклад США в обеспечение безопасности Эстонии и Европы. Каллас также поблагодарила членов конгресса за ведущую роль Соединенных Штатов Америки в поддержке Украины.
По словам премьер-министра Каллас, усиленное присутствие войск США в Эстонии имеет ключевое значение для обеспечения нашей безопасности и безопасности НАТО в целом, а также для сдерживания России. «Члены конгресса заверили меня, что США готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО», - сказала Каллас.
Каллас отметила также тесное двустороннее сотрудничество Эстонии и США. «Эстонские инвестиции в оборону достигли почти 3% нашего ВВП. Мы благодарны Соединенным Штатам Америки за долговременную поддержку в сфере обороны и высоко оценим, если в рамках балтийской оборонной инициативы можно будет еще больше увеличить помощь в сфере безопасности».
На встрече обсуждалась также кибербезопасность. «Для того, чтобы лучше противостоять кибератакам, нам нужно эффективнее обмениваться информацией и еще больше инвестировать в кибербезопасность», - сказала Каллас