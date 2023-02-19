Премьер-министр Каллас в Mюнхене: год назад мало кто верил, что Украина сможет противостоять России

По словам премьер-министра Каллас, одна из важнейших прозвучаших в субботу мыслей принадлежит министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который высказал ее в рамках обсуждения «Год спустя - борьба Украины за свою свободу и что будет дальше». «Кулеба напомнил, что, помимо поддержки Украины, необходима вера в Украину и ее победу. Год назад здесь, в Мюнхене, мало кто верил, что Украина сможет противостоять России», - сказала Каллас. «Весь народ Эстонии поддерживает Украину. Если мы будем верить, что Украина победит, то сможем обеспечить и необходимую для победы помощь», - добавила она.

Основной задачей тех, кто помогает Украине, сегодня является быстрое обеспечение военной помощи. «Украине нужна уверенность, что поставки оружия и снарядов продолжатся в объеме, который необходим, чтобы выиграть войну», - сказала Каллас.

Премьер-министр добавила, что для победы Украины нужно наращивать производственные мощности европейской оборонной промышленности. «Для этого оборонной промышленности нужна уверенность и конкретные заказы. Я сделала предложение для того, чтобы помочь Украине снарядами, найти в Европейском союзе способ совместно закупить снаряды для Украины», - сказала Каллас.