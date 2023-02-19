Нидерланды высылают российских дипломатов и закрывают торгпредство России из-за шпионажа и войны

«Россия продолжает попытки тайно доставлять агентов разведки в Нидерланды под прикрытием дипломатии. Мы не можем позволить этого и не позволим, - заявил в субботу глава Нидерландского МИД Вопке Хукстра - В то же время, Россия отказывается выдавать визы голландским дипломатам, которые будут работать в консульстве в Санкт-Петербурге или посольстве в Москве».

При этом голландское консульство в Санкт-Петербурге вскоре будет закрыто из-за нехватки персонала, добавили в МИД Нидерландов. Посольство страны в России продолжит работу.

Власти Нидерландов также распорядились закрыть ко вторнику российское торговое представительство в Амстердаме. Агентство Bloomberg при этом сообщает, что закрытие называют временным.

В интервью общественному вещателю NOS Хукстра объяснил, что решение о закрытии торгпредства - это «ответ на продолжающиеся нарушения международных прав человека», в которых виновата Россия. Оно не будет работать, пока «Российская Федерация не прекратит нарушать запрет на атаки гражданского населения и инфраструктуру» в Украине, сказал министр иностранных дел.

Вопреки многочисленным свидетельствам, Россия продолжает отрицать, что ее удары направлены против мирных жителей Украины и гражданских объектов.

Взаимные высылки

В интервью голландскому радио NOS в субботу Хукстра сказал, что страну покинут, по его оценке, около десятка российских дипломатов, сообщает AFP.

В российском дипломатическом ведомстве развернутого комментария пока не давали. «Россия даст соответствующий ответ», - сказал источник агентства ТАСС в МИД России.