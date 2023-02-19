Читатель спрашивает: на каком основании продавцы электроэнергии взимают с потребителей ежемесячную плату?

Расходы выросли

По мнению розничных продавцов электроэнергии, стремительный рост цен на электроэнергию и значительные колебания цен оказывают такое же влияние на расходы продавцов, как и на расходы потребителей. В частности, они указывают на резкий рост балансовых расходов.

«Балансовые расходы связаны с тем, что продавцы электроэнергии должны ежедневно прогнозировать потребление клиентов и покупать для них электроэнергию на бирже. Если для клиентов закупается недостаточно электроэнергии, ее приходится покупать на балансирующем рынке по более высокой цене, чем биржевая цена. Если же электроэнергии в избытке, ее приходится продавать на балансирующем рынке электроэнергии по цене значительно ниже биржевой», - пояснил Каспаров.

Разница между прогнозом потребления и реальностью - это стоимость балансовой энергии для продавца. «С 2021 года разрыв между биржевой и балансовой ценой значительно увеличился - более чем в 10 раз», - сказал Каспаров, имея в виду изменившуюся ситуацию на рынке.

Кярсна также указал на точно такую же причину. Однако правление Alexela также добавило, что энергетический кризис также значительно увеличил расходы на обслуживание клиентов. «Рост цен на энергоносители, начавшийся в 2021 году, значительно увеличил количество обращений клиентов. Например, телефонные звонки стали более продолжительными с точки зрения минут разговора, поскольку клиенты хотят получить от продавца совет по оптимальному выбору и анализ текущего потребления», - отметил представитель Alexela.