Ежемесячная плата, отраженная в счетах за электроэнергию, стала причиной того, что несколько читателей Postimees обратились к редакции с вопросом, на каком основании и на что они должны ежемесячно тратить почти два евро. Мы обратились к продавцам электроэнергии.
Читатель спрашивает: на каком основании продавцы электроэнергии взимают с потребителей ежемесячную плату?
Eesti Energia, крупнейший в Эстонии продавец электроэнергии, взимает с клиентов универсального обслуживания ежемесячную плату в размере 1,99 евро в счет оплаты электроэнергии. По словам Армена Каспарова, руководителя отдела энергетических продуктов компании, это делается для того, чтобы покрыть расходы на обслуживание клиентов.
«Ежемесячная плата покрывает расходы продавца электроэнергии на обслуживание каждого клиента, независимо от его потребления. Сюда входит, например, обслуживание информационных систем, обслуживание клиентов, выставление счетов и т.д.», - пояснил Каспаров.
По данным Eesti Energia, ежемесячную плату можно было бы и отменить, но это опять же означало бы увеличение маржи продавца, которую потребитель платит за каждый потребленный кВт/ч. «Вопрос о том, покрывают ли продавцы электроэнергии другие расходы за счет ежемесячной платы, маржи или и того, и другого, является коммерческим решением каждого продавца. Есть продавцы, которые не включают маржу в предлагаемую ими цену, но взимают более высокую ежемесячную плату. Однако, в зависимости от потребления электроэнергии клиентом, такое решение может оказаться для него более затратным», - пояснил Каспаров.
Как и Eesti Energia, продавец электроэнергии Alexela также взимает ежемесячную плату в размере 1,99 евро за универсальную услугу. По словам Тармо Кярсна, члена правления компании, они также покрывают расходы на обслуживание клиентов и торговлю электроэнергией. Разница между ежемесячной платой и маржой продавца - это коммерческое решение каждой компании, отметил Кярсна.
Расходы выросли
По мнению розничных продавцов электроэнергии, стремительный рост цен на электроэнергию и значительные колебания цен оказывают такое же влияние на расходы продавцов, как и на расходы потребителей. В частности, они указывают на резкий рост балансовых расходов.
«Балансовые расходы связаны с тем, что продавцы электроэнергии должны ежедневно прогнозировать потребление клиентов и покупать для них электроэнергию на бирже. Если для клиентов закупается недостаточно электроэнергии, ее приходится покупать на балансирующем рынке по более высокой цене, чем биржевая цена. Если же электроэнергии в избытке, ее приходится продавать на балансирующем рынке электроэнергии по цене значительно ниже биржевой», - пояснил Каспаров.
Разница между прогнозом потребления и реальностью - это стоимость балансовой энергии для продавца. «С 2021 года разрыв между биржевой и балансовой ценой значительно увеличился - более чем в 10 раз», - сказал Каспаров, имея в виду изменившуюся ситуацию на рынке.
Кярсна также указал на точно такую же причину. Однако правление Alexela также добавило, что энергетический кризис также значительно увеличил расходы на обслуживание клиентов. «Рост цен на энергоносители, начавшийся в 2021 году, значительно увеличил количество обращений клиентов. Например, телефонные звонки стали более продолжительными с точки зрения минут разговора, поскольку клиенты хотят получить от продавца совет по оптимальному выбору и анализ текущего потребления», - отметил представитель Alexela.
По словам Кярсны, это означает увеличение расходов на персонал для продавца. «Поэтому мы увеличили количество сотрудников в сервисном подразделении, чтобы обеспечить качественное обслуживание всех клиентов. Кроме того, за последний год мы столкнулись с необходимостью быстрого развития, вызванного решениями правительства», - заявил Кярсна.
По словам Alexela, ежемесячная плата для продавцов электроэнергии не отличается от дополнительных комиссий, взимаемых в других секторах экономики. «Можно провести много аналогий. Первый пример - из мира телекоммуникаций, где в случае с мобильной парковкой клиент платит за парковку плюс сервисный сбор в размере 0,32 евро от оператора. Аналогичные параллели можно провести и в банковской сфере - плата за обслуживание карты, плата за заключение договора в банках имеют одинаковое содержание», - сравнил Кярсна.
Вяйно Раянгу, заслуженный профессор ТТУ, инженер-электрик, в статье, опубликованной 17 февраля в газете Postimees, написал, что согласно Закону о рынке электроэнергии, цена универсальной услуги состоит из цены производства электроэнергии, обоснованных затрат продавца электроэнергии на предоставление универсальной услуги и разумной предпринимательской прибыли. Поскольку в законе не упоминается ежемесячная плата, Раянгу задался вопросом, законна ли такая плата.
По мнению Eesti Energia, маржа продавца на основе кВт/ч и ежемесячная плата являются инструментами для покрытия обоснованных затрат и получения разумной коммерческой прибыли. «Продажа товаров и услуг влечет за собой дополнительные расходы в каждом секторе экономики, и каждый продавец сам решает, как возместить эти расходы», - сказал Каспаров.