Цели президента России Владимира Путина шире, чем просто нападение на Украину, пишет в воскресенье в своем блоге литературовед, семиотик и член фракции «Отечество» в Рийгикогу Михаил Лотман.
Михаил Лотман: нападение на Украину – не единственная цель Путина
«Нападение на Украину - не единственная цель Путина. Насколько известно, его военные планы включали нападение на страны Балтии и Польшу, - пишет Лотман. - Можно еще напомнить, что в ходе военных учений Россия также отрабатывала нападение на Швецию и Норвегию, причем на последнюю как с суши, так и со стороны Атлантического океана, так что это была подготовка к глобальной войне».
«Я не буду здесь останавливаться на бредовых историях российской пропаганды о завоевании Берлина, Парижа и других столиц и возведении повсюду памятников Сталину. Как сказал один из ведущих российских телеведущих: «Вы хотите Гаагский трибунал. Мы устроим вам Гаагский суд - мы захватим Гаагу и будем судить вас там», - процитировал Лотман, добавив, что хотя подобные фразы предназначены для внутреннего потребления, военные удары по странам Балтии и Польше представляют собой реальные планы.
«Народ Украины, ее военные и руководство сорвали глобальные планы Путина. Сейчас он, наверное, был бы счастлив, если бы смог захватить всю Донецкую область и сохранить за собой Крым. Однако это не означает, что путинская Россия больше не угрожает Эстонии, - заявил Лотман. - Анализ ситуации показывает, что даже потерпевшая ограниченное поражение на Украине, Россия опасна для Эстонии, не говоря уже об опасности, исходящей от России, которая добилась бы для себя положительных результатов в войне на Украине».