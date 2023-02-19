Михаил Лотман: нападение на Украину – не единственная цель Путина

«Нападение на Украину - не единственная цель Путина. Насколько известно, его военные планы включали нападение на страны Балтии и Польшу, - пишет Лотман. - Можно еще напомнить, что в ходе военных учений Россия также отрабатывала нападение на Швецию и Норвегию, причем на последнюю как с суши, так и со стороны Атлантического океана, так что это была подготовка к глобальной войне».

«Я не буду здесь останавливаться на бредовых историях российской пропаганды о завоевании Берлина, Парижа и других столиц и возведении повсюду памятников Сталину. Как сказал один из ведущих российских телеведущих: «Вы хотите Гаагский трибунал. Мы устроим вам Гаагский суд - мы захватим Гаагу и будем судить вас там», - процитировал Лотман, добавив, что хотя подобные фразы предназначены для внутреннего потребления, военные удары по странам Балтии и Польше представляют собой реальные планы.