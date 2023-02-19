Генпрокурор Украины: разговоры Москвы про «деукраинизацию» страны – это не пропаганда войны, а подстрекательство к зверствам

«Более того, совершаемые преступления носят систематический и массовый характер, что характерно для геноцида. В свете этого украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида», - написал Костин, объяснив таким образом, почему считает агрессию РФ выходящей за рамки «военных преступлений».

Мировое сообщество пока единогласно не считает агрессию РФ в Украине геноцидом

Работающий в Киеве германский старший прокурор Клаус Хоффман (Klaus Hoffmann) ранее заявил в интервью агентству dpa, что, по его мнению, для обвинения России в геноциде в ходе войны против Украины пока имеются лишь отдельные косвенные доказательства. «Я бы на данный момент сказал, что в общей картине еще не так много обстоятельств - в пользу того, что геноцид может быть доказан», - подчеркнул Хоффман. С таким «сильным обвинением» нужно быть «очень осторожным», сказал он.

Администрация США накануне официально обвинила Россию в совершении «преступлений против человечности» во время вторжения в Украину. «В отличие от геноцида, преступления против человечности не обязательно должны быть направлены против конкретной группы. Вместо этого жертвой атаки может стать любое гражданское население, независимо от его принадлежности. Еще одно важное отличие заключается в том, что в случае преступлений против человечности нет необходимости доказывать наличие общего конкретного умысла», - говорится в определении понятия на сайте ООН.

Агрессию России назвали «геноцидом» парламенты нескольких стран