Франция обещает начать отправку легких танков в Украину в течение недели

Первые танки будут отправлены в Украину к концу следующей недели, сообщил министр обороны Себастьен Лекорню газете Le Parisien.

Он отказался уточнить размер первой партии, чтобы не давать России стратегическую информацию.

Французские вооруженные силы начали замену AMX-10, производство которых началось в 1970-х годах, на более современные Jaguar.

Лекорню сказал, что обучение украинцев использованию AMX-10 почти завершено.

В целом, однако, подготовка украинских военнослужащих расширяется как во Франции, так и в Польше, добавил он. Начиная с марта, 600 украинских солдат будут проходить ее ежемесячно.