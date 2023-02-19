Сегодня Франция объявила, что в ближайшие выходные начнет отправку обещанных бронетранспортеров в Украину. Иногда называемые легкими танками, AMX-10 используются для вооруженной разведки и для атаки вражеских танков.
Франция обещает начать отправку легких танков в Украину в течение недели
Первые танки будут отправлены в Украину к концу следующей недели, сообщил министр обороны Себастьен Лекорню газете Le Parisien.
Он отказался уточнить размер первой партии, чтобы не давать России стратегическую информацию.
Французские вооруженные силы начали замену AMX-10, производство которых началось в 1970-х годах, на более современные Jaguar.
Лекорню сказал, что обучение украинцев использованию AMX-10 почти завершено.
В целом, однако, подготовка украинских военнослужащих расширяется как во Франции, так и в Польше, добавил он. Начиная с марта, 600 украинских солдат будут проходить ее ежемесячно.
Отвечая на вопрос газеты об истребителях, о которых настоятельно просит президент Украины Владимир Зеленский, Лекорню заявил, что эта тема не является