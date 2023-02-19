График ⟩ Прогноз Министерства внутренних дел касательно количества беженцев не оправдался, но к лету все может измениться

Прогнозы, сделанные МВД осенью, не оправдались, поскольку хотя Россия и нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, это не повлекло за собой такого большого наплыва военных беженцев.

«Причиной этому являются стойкость, вера и воля украинцев отстаивать свою страну. Этому, несомненно, способствует и поддержка западных стран», - сказал заместитель государственного секретаря по вопросам внутренней безопасности Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар. Он добавил, что благодаря помощи Запада постепенно улучшается противовоздушная оборона Украины и ее способность поддерживать свою энергетическую инфраструктуру.