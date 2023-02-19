Осенние прогнозы относительно наплыва военных беженцев не оправдались, как ожидалось. Теперь Министерство внутренних дел обновило прогноз и указало причины возможного роста иммиграции военных беженцев в Эстонию летом этого года.
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График ⟩ Прогноз Министерства внутренних дел касательно количества беженцев не оправдался, но к лету все может измениться
Прогноз Министерства внутренних дел касательно количества беженцев не оправдался, но к лету все может измениться
Прогнозы, сделанные МВД осенью, не оправдались, поскольку хотя Россия и нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, это не повлекло за собой такого большого наплыва военных беженцев.