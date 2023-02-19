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График ⟩ Прогноз Министерства внутренних дел касательно количества беженцев не оправдался, но к лету все может измениться

Лоора-Элизабет Ломп
Прогноз Министерства внутренних дел касательно количества беженцев не оправдался, но к лету все может измениться
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Украинские беженцы. Фото иллюстративное.
Украинские беженцы. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

Осенние прогнозы относительно наплыва военных беженцев не оправдались, как ожидалось. Теперь Министерство внутренних дел обновило прогноз и указало причины возможного роста иммиграции военных беженцев в Эстонию летом этого года.

Прогнозы, сделанные МВД осенью, не оправдались, поскольку хотя Россия и нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, это не повлекло за собой такого большого наплыва военных беженцев.

«Причиной этому являются стойкость, вера и воля украинцев отстаивать свою страну. Этому, несомненно, способствует и поддержка западных стран», - сказал заместитель государственного секретаря по вопросам внутренней безопасности Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар. Он добавил, что благодаря помощи Запада постепенно улучшается противовоздушная оборона Украины и ее способность поддерживать свою энергетическую инфраструктуру.

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