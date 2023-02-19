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На шоссе Ээсмяэ-Рохукюла произошла дорожно-транспортная авария, движение перекрыто

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rus.postimees.ee
На шоссе Ээсмяэ-Рохукюла произошла дорожно-транспортная авария, движение перекрыто
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ДТП. Иллюстративное фото.
ДТП. Иллюстративное фото. Фото: Ago Gaškov

В воскресенье во второй половине дня на шоссе Ээсмяэ-Рохукюла произошла дорожно-транспортная авария, движение по шоссе нарушено.

По данным Транспортный департамента ДТП произошло в 16:27 на 29 километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла.

«Движение в обоих направлениях перекрыто. Транспорт направляют регулировщики», - сообщило ведомство, не уточнив, есть ли в аварии пострадавшие.

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