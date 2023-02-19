В воскресенье во второй половине дня на шоссе Ээсмяэ-Рохукюла произошла дорожно-транспортная авария, движение по шоссе нарушено.
На шоссе Ээсмяэ-Рохукюла произошла дорожно-транспортная авария, движение перекрыто
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На шоссе Ээсмяэ-Рохукюла произошла дорожно-транспортная авария, движение перекрыто
По данным Транспортный департамента ДТП произошло в 16:27 на 29 километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла.
«Движение в обоих направлениях перекрыто. Транспорт направляют регулировщики», - сообщило ведомство, не уточнив, есть ли в аварии пострадавшие.