Вс, 19.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Съехавший в кювет грузовик с продуктами перегородил шоссе Эясмяэ-Хаапсалу

BNS
Съехавший в кювет грузовик с продуктами перегородил шоссе Эясмяэ-Хаапсалу
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
ДТП. Иллюстративное фото.
ДТП. Иллюстративное фото. Фото: Ago Gaškov

Съехавший в кювет грузовик с прицепом в воскресенье во второй половине дня заблокировал движение в обоих направлениях на 29-м километре дороги Эясмяэ-Хаапсалу в волости Сауэ.

О происшествии сообщили в Центр экстренной помощи в 15:45. Как выяснилось, на скользкой дороге грузовик с продуктами съехал в кювет, а прицеп перегородил проезжую часть дороги. В аварии никто не пострадал.

На месте аварии движение было перенаправлено через Элламаа по дорогу Турба-Лехету.

Ключевые слова
Наверх