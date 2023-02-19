Съехавший в кювет грузовик с прицепом в воскресенье во второй половине дня заблокировал движение в обоих направлениях на 29-м километре дороги Эясмяэ-Хаапсалу в волости Сауэ.
Съехавший в кювет грузовик с продуктами перегородил шоссе Эясмяэ-Хаапсалу
Съехавший в кювет грузовик с продуктами перегородил шоссе Эясмяэ-Хаапсалу
О происшествии сообщили в Центр экстренной помощи в 15:45. Как выяснилось, на скользкой дороге грузовик с продуктами съехал в кювет, а прицеп перегородил проезжую часть дороги. В аварии никто не пострадал.
На месте аварии движение было перенаправлено через Элламаа по дорогу Турба-Лехету.