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Эстонские отец и дочь о спасательной работе в Турции: мы не нашли никого живого, но спасли сердца многих турок

Хевели Туйск
, репортер-редактор портала Elu24
Эстонские отец и дочь о спасательной работе в Турции: мы не нашли никого живого, но спасли сердца многих турок
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Эдит и Марго Таммепылд в программе "Утро с Ану".
Эдит и Марго Таммепылд в программе "Утро с Ану". Фото: Kuvatõmmis saatest

В программе «Утро с Ану» Марго и Эдит Таммепыльд, отец и дочь, которые в качестве добровольных спасателей искали людей из-под завалов в Турции, рассказали о том, с чем им пришлось столкнуться на месте и как они проводили спасательные работы. «Мы заходили в каждое здание с целью найти живущих там людей», - сказала Марго.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), землетрясение магнитудой 7,8 и сильные подземные толчки в Турции в начале февраля стали самым страшным стихийным бедствием в европейском регионе за последние сто лет, унесшим десятки тысяч жизней.

Многие эстонцы были приглашены для помощи в спасении людей из-под завалов, в том числе Эдит Таммепыльд, советник и волонтер отдела планирования Спасательного департамента, и ее отец Марго, который работает руководителем группы спасателей в Тюри.

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