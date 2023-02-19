В программе «Утро с Ану» Марго и Эдит Таммепыльд, отец и дочь, которые в качестве добровольных спасателей искали людей из-под завалов в Турции, рассказали о том, с чем им пришлось столкнуться на месте и как они проводили спасательные работы. «Мы заходили в каждое здание с целью найти живущих там людей», - сказала Марго.
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Эстонские отец и дочь о спасательной работе в Турции: мы не нашли никого живого, но спасли сердца многих турок
Эстонские отец и дочь о спасательной работе в Турции: мы не нашли никого живого, но спасли сердца многих турок
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), землетрясение магнитудой 7,8 и сильные подземные толчки в Турции в начале февраля стали самым страшным стихийным бедствием в европейском регионе за последние сто лет, унесшим десятки тысяч жизней.
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