США: Китай рассматривает возможность поставки России оружия против Украины

«Текущая озабоченность основана на имеющейся у нас информации о том, что они рассматривают возможность предоставления летальной поддержки», - сказал Блинкен в интервью программе Face The Nation на канале CBS.

На вопрос, что будет включать в себя летальная поддержка, он ответил: «Все, от боеприпасов до самого оружия».

Блинкен сделал аналогичные заявления в серии интервью американским телеканалам из Германии, где он в субботу участвовал в конференции по безопасности в Мюнхене и встретился со своим китайским коллегой Ван И.

Он сказал Вану, что «если Китай окажет материальную поддержку или помощь России, чтобы обойти системные санкции», то будут последствия, сказал представитель Госдепартамента.

В целом, похоже, что Китай, возможно, готов пойти дальше риторической, политической или дипломатической поддержки России и помочь вооружить ее в ее почти годичной войне против Украины.

Выступая сегодня на телеканале ABC, Блинкен подчеркнул, что президент США Джо Байден еще в марте прошлого года предупредил своего китайского коллегу Си Цзиньпина о недопустимости отправки оружия в Россию.

Поэтому «Китай старается не переходить эту черту, в том числе воздерживаясь от продажи систем летального оружия для использования на поле боя», - сказал источник, знакомый с вопросом.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который присутствовал на Мюнхенской конференции, сказал, что для Китая было бы серьезной ошибкой передавать оружие России.

По его словам, это было бы сродни покупке билетов на тонущий «Титаник».